Manuel Adorni responde las críticas de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $LIBRA

Edgardo Perafandeportes31/07/2025
A medida que van pasando los días, el 3er. Congreso Iberoamericano de Ciencias Aplicadas al Fútbol va develando detalles de la organización. Recordemos que el mismo se llevará a cabo el miércoles 13 y jueves 14 de agosto en el Polideportivo Municipal, utilizando el Gimnasio del CEF-ISEEF y el Estadio de Fútbol Ciudad de Concordia.
Edgardo Perafandeportes08/08/2025
Este sábado 9 y domingo 10 de agosto retorna el ruido y la emoción con el Campeonato Litoral Argentino de Enduro en la zona de Benito Legerén, denominado “Las 2 horas de Legerén”. La fecha es organizada por Peña 114 y tiene la fiscalización de ACIMDER-CAMOD.
pregonandocampo09/08/2025
La Bolsa de Cereales ha sido anfitriona de una mesa redonda crucial enfocada en temas críticos del sector agroindustrial internacional. El evento, fue organizado en conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), CIARA-CEC, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y AAPRESID.
pregonandodeportes09/08/2025
El entrenador separó a tres futbolistas y, como no encontraron una salida, tomó una contundente resolución de cara al futuro.