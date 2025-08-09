PREGONANDO PREGONANDO

Manuel Adorni responde las críticas de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $LIBRA

Argentina09/08/2025pregonandopregonando
manuel adorni
manuel adorni

Diana Mondino desató la polémica con una inesperada crítica a Javier Milei y su responsabilidad en el caso $LIBRA. Este viernes, Manuel Adorni realizó su usual conferencia de prensa en la que respondió los comentarios de la exministra de forma tajante. Para el vocero presidencial, la extitular del Ministerio de Asuntos Exteriores no estaba preparada para la entrevista en cuestión y no tenía claridad en lo que estaba diciendo.

 
¿Qué dijo Diana Mondino?
En una entrevista exclusiva con el canal qatarí Al Jazeera, Diana Mondi entregó una fuerte declaración sobre $LIBRA. La exfuncionaria se mostró crítica frente al rol del mandatario nacional en el escándalo de la criptomoneda que sacudió al mundo. Fueron declaraciones sorpresivas para la administración libertaria y que generaron una fuerte controversia tanto en redes sociales como en los medios nacionales e internacionales.

La sorpresa radica en que la exfuncionaria adoptó un perfil bajo desde su renuncia. Pocas veces se la había visto en entrevistas televisivas y mucho menos con una posición crítica contra el Gobierno libertario. Todo cambió en esta charla con el periodista británico Mehdi Hasan para el famoso canal de Qatar. En esta conversación, el conductor del ciclo “Head to Head” mantuvo un tono acusador contra Milei y armó el escenario para conseguir las polémicas declaraciones.

¿Qué dijo Diana Mondino?
En una entrevista exclusiva con el canal qatarí Al Jazeera, Diana Mondi entregó una fuerte declaración sobre $LIBRA. La exfuncionaria se mostró crítica frente al rol del mandatario nacional en el escándalo de la criptomoneda que sacudió al mundo. Fueron declaraciones sorpresivas para la administración libertaria y que generaron una fuerte controversia tanto en redes sociales como en los medios nacionales e internacionales.

La sorpresa radica en que la exfuncionaria adoptó un perfil bajo desde su renuncia. Pocas veces se la había visto en entrevistas televisivas y mucho menos con una posición crítica contra el Gobierno libertario. Todo cambió en esta charla con el periodista británico Mehdi Hasan para el famoso canal de Qatar. En esta conversación, el conductor del ciclo “Head to Head” mantuvo un tono acusador contra Milei y armó el escenario para conseguir las polémicas declaraciones.

 
En un primer momento, el presentador consultó sobre el caso $LIBRA y la responsabilidad de Milei. Diana Mondino intentó llevar la conversación a los tratados del Mercosur con la UE, pero el periodista insistió: “¿Qué opina? ¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado el enlace de una criptomoneda?”. Ahí fue que la exfuncionaria dijo que no y afirmó: “Existen dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especia de corrupto”.

La respuesta de Manuel Adorni
Consultado sobre estas declaraciones, Manuel Adorni respondió de manera tajante, aunque en un tono comprensible. “Cuando uno ha representado al Gobierno, y más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de esa persona que del Presidente”, comenzó diciendo el vocero presidencial.

 
Así también reconoció que la exministra posee una gran inteligencia, pero esta entrevista la tomó desprevenida. “Se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo. Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”, aseveró. Y si bien calificó estos controversiales comentarios como algo “desafortunado”, le quitó peso y sostuvo que representa un tema de “segundo orden”.

Manuel Adorni sostuvo que le parece una opinión inoportuna sobre alguien que confió en ella y en su trabajo para representar a la Argentina. De esta forma, el encargado de la comunicación del Gobierno libertario evitó una polémica mucho más grande de estos comentarios. Por eso utilizó un tono conciliador y no apuntó de manera directa contra la funcionaria, como ya lo hizo en múltiples oportunidades.

Avances del caso $LIBRA
Mientras el Gobierno responde las críticas de Diana Mondi, el caso $LIBRA avanza en el Congreso. El pasado 6 de agosto hubo un giro notable en este escándalo que involucra al presidente de la Nación. En esta sesión, se determinó un nuevo emplazamiento para deshabilitar la pausa que tiene en las comisiones el criptogate. Esto representa una dura derrota para el Gobierno dentro de Diputados.

 
La votación quedó con 135 votos a favor y 70 en contra, con 6 abstenciones. Este revés legislativo fue uno de los tantos que recibió el oficialismo el pasado miércoles. En esa jornada también se aprobaron otros proyectos claves que incomodan al Gobierno de Javier Milei y atentan contra el plan económico que defienden.

 

Te puede interesar
inti

La Justicia Federal frenó el cierre del INTI.

José Couceiro,
Argentina04/08/2025

En una sentencia judicial, que tuvo repercusión en distintos Medios de Prensa, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2, de San Martín, hizo lugar ésta semana a una medida cautelar, presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y frenó el cierre del INTI.

diputados

Nueva embestida contra Javier Milei: la oposición convoca una mega sesión en Diputados para aprobar la emergencia en el Garrahan

pregonando
Argentina02/08/2025

Mientras los operadores de LLA buscan los votos para blindar los vetos al aumento de jubilados, el peronismo prepara, junto al radicalismo díscolo y el pichettismo, un nuevo embate contra el Gobierno. Además del Garrahan, intentarán aprobar una actualización del presupuesto universitario y la insistencia de la emergencia en Bahía Blanca. La zanahoria para los gobernadores.

estafa politica

La nueva estafa política

Perfil
Argentina22/07/2025

La política argentina ha alcanzado un nuevo pico de cinismo. Y lo más preocupante no es solo la falta de propuestas serias, sino la estafa evidente que se prepara a la vista de todos, y con nuestra complicidad: candidatos que no representan más que intereses partidarios, listas llenas de nombres testimoniales y un electorado agotado que, tal vez, ya ni se indigne. ¿Lo entiende el pueblo? ¿O volverá a caer en la misma trampa disfrazada de democracia?

Lo más visto
3 cong iber amer. futbol

Congreso Iberoamericano CRONOGRAMA DE CHARLAS Y TALLERES

Edgardo Perafan
deportes31/07/2025

A medida que van pasando los días, el 3er. Congreso Iberoamericano de Ciencias Aplicadas al Fútbol va develando detalles de la organización. Recordemos que el mismo se llevará a cabo el miércoles 13 y jueves 14 de agosto en el Polideportivo Municipal, utilizando el Gimnasio del CEF-ISEEF y el Estadio de Fútbol Ciudad de Concordia.

motocross

En Legerén LA VUELTA DEL ENDURO

Edgardo Perafan
deportes08/08/2025

Este sábado 9 y domingo 10 de agosto retorna el ruido y la emoción con el Campeonato Litoral Argentino de Enduro en la zona de Benito Legerén, denominado “Las 2 horas de Legerén”. La fecha es  organizada por Peña 114 y tiene la fiscalización de ACIMDER-CAMOD.