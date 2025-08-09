Manuel Adorni responde las críticas de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $LIBRA

Diana Mondino desató la polémica con una inesperada crítica a Javier Milei y su responsabilidad en el caso $LIBRA. Este viernes, Manuel Adorni realizó su usual conferencia de prensa en la que respondió los comentarios de la exministra de forma tajante. Para el vocero presidencial, la extitular del Ministerio de Asuntos Exteriores no estaba preparada para la entrevista en cuestión y no tenía claridad en lo que estaba diciendo.



¿Qué dijo Diana Mondino?

En una entrevista exclusiva con el canal qatarí Al Jazeera, Diana Mondi entregó una fuerte declaración sobre $LIBRA. La exfuncionaria se mostró crítica frente al rol del mandatario nacional en el escándalo de la criptomoneda que sacudió al mundo. Fueron declaraciones sorpresivas para la administración libertaria y que generaron una fuerte controversia tanto en redes sociales como en los medios nacionales e internacionales.

La sorpresa radica en que la exfuncionaria adoptó un perfil bajo desde su renuncia. Pocas veces se la había visto en entrevistas televisivas y mucho menos con una posición crítica contra el Gobierno libertario. Todo cambió en esta charla con el periodista británico Mehdi Hasan para el famoso canal de Qatar. En esta conversación, el conductor del ciclo “Head to Head” mantuvo un tono acusador contra Milei y armó el escenario para conseguir las polémicas declaraciones.

¿Qué dijo Diana Mondino?

En una entrevista exclusiva con el canal qatarí Al Jazeera, Diana Mondi entregó una fuerte declaración sobre $LIBRA. La exfuncionaria se mostró crítica frente al rol del mandatario nacional en el escándalo de la criptomoneda que sacudió al mundo. Fueron declaraciones sorpresivas para la administración libertaria y que generaron una fuerte controversia tanto en redes sociales como en los medios nacionales e internacionales.

La sorpresa radica en que la exfuncionaria adoptó un perfil bajo desde su renuncia. Pocas veces se la había visto en entrevistas televisivas y mucho menos con una posición crítica contra el Gobierno libertario. Todo cambió en esta charla con el periodista británico Mehdi Hasan para el famoso canal de Qatar. En esta conversación, el conductor del ciclo “Head to Head” mantuvo un tono acusador contra Milei y armó el escenario para conseguir las polémicas declaraciones.



En un primer momento, el presentador consultó sobre el caso $LIBRA y la responsabilidad de Milei. Diana Mondino intentó llevar la conversación a los tratados del Mercosur con la UE, pero el periodista insistió: “¿Qué opina? ¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado el enlace de una criptomoneda?”. Ahí fue que la exfuncionaria dijo que no y afirmó: “Existen dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especia de corrupto”.

La respuesta de Manuel Adorni

Consultado sobre estas declaraciones, Manuel Adorni respondió de manera tajante, aunque en un tono comprensible. “Cuando uno ha representado al Gobierno, y más en el caso de Mondino, que ha representado a la Argentina ante el mundo, muchas veces las declaraciones hablan más de esa persona que del Presidente”, comenzó diciendo el vocero presidencial.



Así también reconoció que la exministra posee una gran inteligencia, pero esta entrevista la tomó desprevenida. “Se ve que no estaba en un buen día o que no tenía claridad en lo que estaba diciendo. Tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”, aseveró. Y si bien calificó estos controversiales comentarios como algo “desafortunado”, le quitó peso y sostuvo que representa un tema de “segundo orden”.

Manuel Adorni sostuvo que le parece una opinión inoportuna sobre alguien que confió en ella y en su trabajo para representar a la Argentina. De esta forma, el encargado de la comunicación del Gobierno libertario evitó una polémica mucho más grande de estos comentarios. Por eso utilizó un tono conciliador y no apuntó de manera directa contra la funcionaria, como ya lo hizo en múltiples oportunidades.

Avances del caso $LIBRA

Mientras el Gobierno responde las críticas de Diana Mondi, el caso $LIBRA avanza en el Congreso. El pasado 6 de agosto hubo un giro notable en este escándalo que involucra al presidente de la Nación. En esta sesión, se determinó un nuevo emplazamiento para deshabilitar la pausa que tiene en las comisiones el criptogate. Esto representa una dura derrota para el Gobierno dentro de Diputados.



La votación quedó con 135 votos a favor y 70 en contra, con 6 abstenciones. Este revés legislativo fue uno de los tantos que recibió el oficialismo el pasado miércoles. En esa jornada también se aprobaron otros proyectos claves que incomodan al Gobierno de Javier Milei y atentan contra el plan económico que defienden.