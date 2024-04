Como así también con los del resto de los clubes que componen al fútbol argentino, ya que quiere implementar un modelo híbrido entre Asociaciones Civiles y SAD para que las instituciones dejen de padecer los enormes inconvenientes socio-económicos y de infraestructura, tal como ocurre en los casos de Independiente y San Lorenzo.



Si bien no se manifestó en favor de las Sociedades Anónimas Deportivas, hay muchos fanáticos que no terminan de comprender lo que plantea la Brujita, que recientemente asumió en su segunda presidencia dentro del Pincha, y durante las últimas horas tuvo una muy llamativa respuesta ante la consulta de un hincha dentro de un posteo en Instagram.

“¿De verdad querés vender el club? ¡Qué desilusión!”, le preguntaron al ex futbolista de la Selección Argentina en medio de la publicación que realizó Mauro Boselli para confirmar la presencia de Verón en su partido despedida. Y de forma irónica, no dudó en responder: “Siiiiii!! Lo voy a vender, lamento desilusionarte… Pero bueno, ando corto de efectivo y no me queda otra que hacerlo. Perdón”, expresó el pope del Pincha.

Las palabras de Verón no demoraron en viralizarse a través de las redes sociales, donde los hinchas del elenco platense mantuvieron diversas discusiones con posturas muy divididas, algo que viene ocurriendo tanto en X, la ex Twitter como en Instagram, ya que no todos los simpatizantes están de acuerdo con lo que plantea el ídolo.

La respuesta de Juan Sebastián Verón ante la pregunta de un hincha de Estudiantes© Proporcionado por Bolavip Argentina

La primera presidencia de Juan Sebastián Verón

Después de haberse retirado de la actividad profesional, Juan Sebastián Verón se postuló a las elecciones presidenciales en Estudiantes de La Plata, y arrasó en las urnas: con su agrupación ADN Estudiantes, obtuvo el 75% de los votos y desterró al candidato por el oficialismo y, hasta entonces, presidente en ejercicio, Enrique Lombardi.

Cuando llegó el momento de que los socios del Pincha volvieran a elegir al mandamás de la institución, en el año 2017, la Brujita fue reelecta y concluyó su mandato en el 2020, tan recordado por la pandemia de COVID-19.

¿Estudiantes consiguió títulos con Juan Sebastián Verón en la presidencia?

Recién fue en el año 2023 que Estudiantes de La Plata volvió a gritar campeón, algo que no lograba desde el 2010. Por lo tanto, el único título que Juan Sebastián Verón logró como dirigente fue estando en la vicepresidencia de Martín Gorostegui, quien lo sucedió cuando finalizó su segundo mandato.