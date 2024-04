El Presidente Municipal instruyó a las autoridades del mencionado ente a que en un plazo no superior a los 10 días presente y de a conocer a la comunidad en general, un informe sobre el estado actual de la red de distribución de agua potable de la ciudad y principalmente, de las válvulas esclusas las cuáles a simple vista dan cuenta una falta de mantenimiento de los últimos años.



“He instruido al interventor del EDOS para que junto al equipo técnico que lo acompaña, elaboren un informe completo sobre la situación de la red de agua potable pero principalmente, sobre el estado de las válvulas esclusas ya que el no funcionamiento de las mismas durante la rotura del caño madre ocurrido en inmediaciones del acceso al Parque San Carlos, obligó a detener por completo el funcionamiento de la Planta Potabilizadora” remarcó Azcué.



En ese sentido agregó que “es de vital importancia para nuestra gestión en particular pero para toda la comunidad de Concordia, conocer cuál es la realidad y porqué sucedieron y suceden las pérdidas y roturas de la red”.



CAÑO MADRE



Sobre la rotura del caño madre a la salida de la Planta Potabilizadora, el EDOS explicó que la misma se debió al desgaste natural de la tubería y los movimientos del terreno. Se trata de un caño de 315 mm que por el paso del tiempo no soportó lo antes señalado.



Ante esta situación, y habiendo detectado que ninguna de las válvulas esclusas de regulación, que permiten hacer cortes sectorizados del servicio, no funcionaban, para realizar las reparaciones pertinentes se tuvo que detener el funcionamiento de la Planta Potabilizadora.



De haberse podido accionar las mismas, no iba a ser necesario detener la planta y la ciudad no hubiese padecido las consecuencias. Cuando se intentó utilizar las válvulas, esto no fue posible por una clara falta de mantenimiento.



SIGUIENTES ROTURAS



Luego de realizada la reparación del caño madre, gracias al destacado trabajo del equipo técnico y operarios del EDOS, conjuntamente con otras áreas de la Municipalidad, se procedió a normalizar el servicio.



El hecho de que gran parte de la red estaba vacía, la cañería acumuló burbujas de aire en su interior y a medida que el agua iba llenando las mismas, con una presión regulada, se produjeron las roturas en otros sectores de la ciudad como por ejemplo en inmediaciones del Monumento a la Mujer y en calle Chabrillón y Avenida Eva Perón.



Desde el organismo no se descarta que puedan repetirse situaciones similares en un futuro por eso es importante tener la información lo más certera posible del estado de las válvulas y de la red para diagramar un plan de inversión que permita mejorar la infraestructura existente y que la ciudad de Concordia cuente con un servicio de calidad y sin mayores interrupciones.