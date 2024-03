Tocando el acordeon y sonriendo no se gobierna una ciudad como Concordia

( ByN) En diferentes oportunidades le hemos marcado diferentes errores y estos fueron de buena onda, con las mejores intenciones, pero lamentablemente observamos que no le interesa y siguen marcando rumbos totalmente equivocados.

Le hemos marcado la falta de mantenimiento en las calles de muchos barrios y Ud. ha respondido que dejaron las maquinas destrozadas (la anterior gestión) y con falta de mantenimientos, en parte algo de verdad tenia pero ya pasaron varios meses, (casi cuatro) y todo cada vez peor.

Ha otorgado cargos a personas que no tienen idea para que están y que se creían que soplar es hacer botella y solo han demostrado soberbia, mala educación, falta total de sociabilidad, y ser inoperantes e ignorantes que sólo fueron a ocupar el cargo para saciar sus bolsillos y descargar un odio infundado.

Ejemplos de la inoperancia:

1) el derrame de varias toneladas de líquido malo para la salud a la red que suministra el agua a la ciudad, notificándose varios días después de transcurrido el hecho porque se viralizo en las redes.

2) Anuncio de la puesta en funcionamiento de la Planta Asfáltica, cosa que nos pareció muy bien, la anterior gestión que por diversos motivos la dejo de hacer funcionar. Si bien es cierto que le faltaba mantenimiento pero no era para tanta alharaca…el problema de los rulemanes y la cinta era real, pero, el problema era la falta de pago al personal, que ya venía desde la época de Bordet. Siendo manoseado el tema paga por un funcionario que quedo y que venía de la gestión anterior y haciendo “pingues negocitos”. Una empresa local amiga agarro todo el asfaltado de las calles de la ciudad y demás, por eso se dejó de pagarle como correspondía a los empleados municipales que saben hacer funcionar muy bien las plantas. Ahora se contrató a tres ingenieros que pertenecían a la empresa “asfaltadora” y que son amigos del funcionario que continua en el cargo / curro. Son patriotas o los echaron? nos preguntamos porque de ganar muy buenas monedas en dicha empresa pasaron a cobrar moneditas, o vienen por mas curros ¿No lo sabe señor Azcue?

3) Los otros días ocurrió un hecho grave en la planta potabilizadora, y no se aviso a la población que tome precauciones en acumular agua pasaron varias para que reaccionaran sus funcionarios del EDOS.

4) Ahora hace más de 24 horas que la ciudad está sin agua y nada se sabe cuándo retornara el suministro de este vital elemento. Pero si demuestran soberbia mal trato e ignorancia en su accionar como funcionarios.

5) Mucho se dice del Ente del Carnaval, venta de entradas y mesas no declaradas, cobro de publicidades mitad en blanco mitad en negro, será verdad? nadie aclara nada porque obscurece?

5) Se cerraron comedores sin hacer una análisis real de lo que allí pasaba, si bien es cierto que muchas personas no son idóneas y curraban con los alimentos y demás, pero no se analizó cada caso.

6) Usted dice que no hay dinero en las arcas y pone en plazo fijo miles de dólares como se entiende esto?

7) Era necesario que muchos de sus funcionarios destrataran a los empleados municipales tratándolos de ñoquis, ladrones y demás cuando tienen muchas herramientas para proceder sin necesidad de ofender a los buenos empleados que tienen experiencia, saben trabajar y solucionar los problemas.

8) Basta de burlarse/minimizar del grave problema del Dengue usted tiene las monedas para fumigar bien su casa, pero con la salud del pueblo no se juega, usted permitió, que se comprara DERRIBANTE que no tiene efecto residual como el que se compraba antes, porque dice que no hay plata, pero para pagarle sueldazos a los atrevidos e inútiles si tiene. No tire más de la soga