Los datos que se manejan son los brindados por el área de Hidrología de la Represa de Salto Grande, con quiénes se mantiene un contacto permanente y se irá evaluando diariamente tanto lo que pasa en la región como así también en la cuenca superior del río.



Por el momento no hay evacuados y se solicita a la comunidad en general no circular por la zona baja de la Costanera en todo su trayecto como así también no pescar en los sectores que no están habilitados.