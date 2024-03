No se explica la demora en arrancar, ya que en gran parte continúan los mismos funcionarios de la gestión de Adán Bahl, además de que los concejales oficialistas son casi los mismos que los de la gestión anterior. Esta gestión, por ejemplo, se demoró en comenzar tareas regulares de desmalezado en plazas y lugares públicos, en un contexto de alta cantidad de casos de dengue.



Transporte Público sigue tocando fondo





De los 100 días, no se aplicó ningún tipo de solución al drama del transporte público hasta casi los tres meses. Hubo que padecer 16 días de servicio de colectivos con corte a las 14 hs, luego de 76 días de reducción de horario nocturno y reducción de disponibilidad, siendo 88 días consecutivos desde la gestión anterior. Y la solución que se aplicó, difícilmente sostenga el servicio en el tiempo, ya que se recurrió a un drástico aumento del boleto al usuario y a la declaración de emergencia, que significa la delegación de facultades de los concejales al Ejecutivo, la legalización de la discrecionalidad, y la habilitación al Ejecutivo para bajar el nivel de exigencia a la empresa en cuanto a frecuencias, calidad, cantidad y antigüedad de los coches que plantea el pliego de concesión y que nunca se hizo cumplir del todo.

La emergencia y el aumento de boleto, votado por unanimidad de los concejales de PJ, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, permitió postergar el problema para más adelante, mientras ya contabilizamos 11 días de paro de colectivos y el servicio sigue tocando fondo histórico en la ciudad. Por lo pronto, la emergencia establece que el Ejecutivo dispone de 30 días para el rediseño del sistema desde que se promulgó la ordenanza. El plazo se cumple el jueves 11 de abril.



La improvisación de los movimientos genera una sensación de escepticismo en que vayan a implementar soluciones eficientes. En noviembre del 2020, desde Políticas para la República ofrecimos un Plan Director con una serie de soluciones que presentamos en el Concejo Deliberante, pensando en cómo solucionarle estos problemas a la gente, pero el PJ no quiso debatirlo, y el resto de concejales lo desconocía.

Estacionamiento medido y tránsito

La falta de reglas claras de tránsito y falta de ordenamiento sigue siendo una constante. La continuidad del caos que generaron las gestiones anteriores por inoperancia, inacción, corrupción o desidia, continúa en estos 100 días de gestión de Rosario Romero. Además, el comienzo de la gestión y los días de verano eran el momento propicio para implementar un sistema de estacionamiento medido, como hay en varias ciudades de Entre Ríos y en la mayoría de las capitales de provincia.



La Nueva Terminal de Ómnibus

La nueva terminal es un caso por el que desde Políticas para la República venimos bregando desde hace varios años, y nuestra propuesta está planteada en el Plan Director de Movilidad de la Ciudad de Paraná, que presentamos como proyecto de ordenanza en noviembre de 2020. Ahí presentamos una versión más desarrollada y ampliada del estudio que hizo el BID en el Plan de Acción de Ciudades Emergentes y Sostenibles y con el que coincidimos en que el mejor lugar posible para establecer la nueva terminal de colectivos es la Estación de Ferrocarril, por calle Pronunciamiento, generando una amplia estación multimodal, de colectivos, trenes, bicicletas y vehículos particulares.

Desde una visión de escala humana, las capitales del mundo mejor urbanizadas tienen su estación en el centro de la ciudad consolidada, cerca de los servicios, como Retiro, La Plata, Rosario, Córdoba, Curitiba, París, Roma, Berlín, Cracovia, entre otras. Sin embargo, la gestión de Rosario Romero tiene una visión contraria, ya que anunció que planea comenzar con el proyecto de establecer la nueva terminal en las afueras de la ciudad, cerca de la circunvalación. Ahí se evidencia desconexión con lo que la gestión de Bahl y de Varisco-Gainza venían planteando, que era hacer la nueva terminal en la zona del acceso del túnel subfluvial, pero principalmente continúa la falta de coherencia con las necesidades de las personas que necesitan llegar cerca de las universidades, los hospitales o la ciudad consolidada.



Lo cierto es que el 2 de mayo de 1994 se firmó el contrato de concesión de la terminal de colectivos con POTENCIAR S.A. por 30 años, y vence el 1 de mayo de este 2024. Por la torpeza de las diferentes gestiones, la ciudad le sigue mostrando a quienes arriban a la ciudad y a quienes viajan desde la actual terminal, el triste rostro de la desidia.



El drama del Volcadero y los residuos

La Intendente planteó en su discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo que quería desarrollar una ciudad sostenible. Sin embargo, en el Volcadero se sigue tirando enorme cantidad basura en nuestros humedales. Seguimos sin tener separación diferenciada en toda la ciudad, y la planta de separación sigue funcionando a un tercio de su capacidad. De las 300 toneladas que llegan al predio por día, solamente 1 tonelada se recupera y todo lo demás se vuelca en el basural a cielo abierto más grande de Paraná.



Desde Políticas para la República presentamos un proyecto de ordenanza que indica cómo comenzar a sanear el Volcadero, primero limitando su expansión con la implantación de arbustos y especies arbóreas nativas, y promoviendo un sistema sustentable de tratamiento de residuos sólidos urbanos, comenzando con la separación en origen en toda la ciudad, y concluyendo en un relleno sanitario.

De nada de esto habla la gestión de Rosario Romero, pero invitamos a todos los concejales a votar a favor de nuestro proyecto de ordenanza, el expediente 373/23 que se encuentra en la Comisión de Comunidad y Participación y que espera tener dictamen para ser votado en una próxima sesión, antes de que termine archivado.

Una ciudad poco emprendedora

Otra de las ideas que la señora Rosario Romero planteó fue la de proyectar un Estado Municipal completamente digital. Una de las formas de lograrlo es suscribiendo el convenio con IDERA, la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. La Ordenanza Nº 10.104 que presentamos desde Políticas para la República y logramos aprobación, exige al Estado Municipal seguir el procedimiento establecido para firmar el convenio. La ordenanza daba un plazo razonable hasta el 6 de noviembre de 2023, pero Adán Bahl no lo firmó, incumpliendo la ordenanza. Según nos indicaron desde IDERA, aún no se ha firmado el convenio, es decir que Rosario Romero también estaría incumpliendo la ordenanza.



Firmar el convenio significa comenzar a presentar información democratizada con estándares digitales que nos pondría a la altura de ciudades como CABA, o Córdoba o Mendoza, generando posibilidades de inversión privada en la ciudad y agilidad de información y planificación, como ya lo tiene Crespo, Concordia, Gualeguaychú, San José o San Benito.

La gestión está perdiendo puntos de transparencia

En una ciudad que ha padecido los casos de narcomunicipio y contratos truchos de la legislatura, es fundamental que la transparencia sea total. Sin embargo, esta gestión, luego de 100 días, no ha publicado el organigrama con la nómina de subsecretarios, directores, coordinadores y toda la planta política, con sus respectivas direcciones y datos de contacto. Hoy no se sabe quiénes están a cargo de las diferentes subsecretarías y direcciones, ni cuales y cuantas son.



Por otro lado, es deseable que la gestión publique la nómina de empleados con nombre y apellido, número de legajo, repartición y sueldo bruto y neto como, por ejemplo, publica la Municipalidad de Concordia en su página web desde hace varias gestiones. También es deseable y necesario que esta gestión publique los sueldos de toda la planta política, y actualice este dato y muchos otros, ya que la escala salarial de funcionarios políticos publicada en el apartado “Datos Abiertos” de la web municipal no se actualiza desde agosto de 2022.





Hoy la ciudadanía no sabe cuánto cobra la Intendente, o cuánto cobran los secretarios, o los concejales. El último dato de sueldo de concejales, la ciudadanía lo puede ver en la web de Políticas para la República, donde publicamos mes a mes el recibo de sueldo de los concejales y secretarios, pero quedó actualizado a Diciembre de 2023, ya que no tenemos bancas durante este período.



Otra de las buenas prácticas que en estos 100 días ha abandonado esta gestión, es la de publicar los temarios de las sesiones del Concejo Deliberante, y los diarios y actas de las sesiones que han transcurrido. Nada de eso está publicado en la web del Concejo Deliberante. Los últimos datos completos son de la sesión del 27 de octubre de 2023, siendo que ya han transcurrido 9 sesiones más.





Es necesario que las Declaraciones Juradas de cada uno de los funcionarios de toda la planta política municipal sean públicas y puedan descargarse en la página web de la Municipalidad. Para esto, está vigente un proyecto de ordenanza presentado por Políticas para la República, con el número de expediente HCD 452/23 en la comisión de Legislación General, que espera obtener dictamen para ser aprobado y se convierta en ordenanza, y no que los concejales del oficialismo lo dejen archivar por segunda vez.

Eficiencia y Austeridad

En primer lugar, celebramos que esta gestión realice más obras con empleados municipales, ya que la gestión anterior tenía la costumbre de licitar con empresas privadas obras que bien se podían realizar con empleados capacitados para realizar esas tareas. Celebramos esto, aunque no debería ser porque no queda otra opción, sino que es la manera de hacer más sustentable la tarea, favoreciendo el mantenimiento y reparación constante de las obras.

Esta gestión no tiene un programa de gobierno

En el discurso de apertura de sesiones del día 1 de marzo, la señora Intendente dijo que estaban elaborando un plan de transformación digital, y que iban a empezar a planificar los próximos cuatro años de gestión. Dijo también que esa semana se encontraría en la web de la Municipalidad el plan de gobierno, pero ese plan no está. Por otra parte, hace unos días el Secretario de Gobierno e hijo de la Intendente, Santiago Halle, luego de la reunión del Consejo Asesor Marca Ciudad dijo textualmente “necesitamos que nos acerquen ideas”. Eso explica por qué pareciera que la gestión todavía no arranca. No tienen un mapa, un plan, un norte, que es lo primero que hay que tener, y es lo que evita perder días que son valiosos.

Sobre la grave falta de planificación, pueden verse las obras que quedaron inconclusas de la gestión anterior. Quedaron así por comenzarlas en pleno año electoral y utilizarse como promesas de campaña, o por tiempos de ejecución de obra vergonzosamente dilatados. Esto demuestra que no hubo una planificación a largo plazo, sino algo más bien electoralista e irresponsable, ya que este tipo de obras no deberían encararse en medio de años electorales.

Prevención de adicciones y prevención del suicidio

Por último, es necesario reglamentar e implementar la Ordenanza Nº 9.688 de Red Municipal de Tratamiento en Adicciones, aprobada por mayoría en 2018, y la Ordenanza Nº 10.147 de creación del Programa Municipal de Prevención del Suicidio, que fue de autoría de Políticas para la República y logró la aprobación por unanimidad a finales de 2023, pero no se hará realidad si el Ejecutivo no la reglamenta y no comienza a implementarla.



Si la gestión de Rosario Romero avanza en estas cuestiones, redundará en un enorme beneficio para reconstruir el tejido social y darles un poco de paz a nuestras familias paranaenses. Además, es necesario que las autoridades municipales prioricen las necesidades reales de la comunidad y trabajen de manera diligente y transparente para resolver los problemas que aquejan a todos los paranaenses. De lo contrario, el progreso tan anhelado por todos seguirá siendo una ilusión lejana.