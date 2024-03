Y los torpes tienen sentimientos, necesidades como todo ser humano y también tienen fe y cree en el otro, en la palabra, aunque esta esta tan vapuleada, maltratada, por los politiqueros de todos los colores que han pasado en estos tan mentado 40 años de Democracia.

Pero el pueblo torpe tiene una paciencia que han ido desgastando los malos y los seudos dirigentes de todos los partidos políticos que han solicitado “el voto de confianza” del pueblo, y se han burlado del votante ingenuo. Las pruebas están a la vista en los últimos años de desgobierno, por favor no tire más de la soga.

Usted señor intendente tiene la oportunidad de revertir ese mal ejemplo que nos han mostrado los politiqueros, reitero, de todos los partidos que han pasado desde 1983 a la fecha.

Está a tiempo, (el tiempo corre muy rápido), por las necesidades de los torpes que confiaron en su acordeón musiquero, su sonrisa y su don de gente.

Hoy estamos en una encrucijada de varias infecciones que están pululando por nuestros aires (VIH, SIFILIS, DENGUE, SARAMPION, TUBERCULOSIS). Infecciones que los funcionarios anteriores trataron de ocultar bajo la alfombra, con una inoperancia, mediocridad y/o desidia increíble.

No sabemos si por maldad, o por lo mencionado en el párrafo anterior, pero la realidad es muy cruel. Recientemente renuncio una médica a su cargo de subsecretaria de salud por diferencias de criterios o no sabemos bien el porqué, pero lo cierto es que ella sabía y sabe del tema de infecciones, es su tema profesional.

Por si no lo sabe usted señor Azcue en concordia es grave la situación de estas enfermedades contagiosas, el barrio La Bianca es el que más infectados de VIH tiene en nuestra ciudad; por otro lado, el virus del Dengue, tristemente de moda hoy, está afectando a muchos Concordienses y su gestión posee personal idóneo, pero les falta los insumos necesarios para prevenir y combatir. Recordemos que los monstruos de la gestión anterior en salud hicieron oídos sordos a toda esta problemática.

Es más que de público conocimiento, ante el gran problema del Dengue, ¿alguien podrá hacer algo con respecto a las fumigaciones? porque el hospital colapsado por este problema y dicen que no hay insecticidas y esto no es sólo en algunos barrios, es en todos lados de la ciudad afecta a perfumaditos y a los con olor a pueblo sin distincion.

Las personas que conviven con VIH recibían normalmente del gobierno municipal anterior la cantidad de 208 módulos de alimentos, que eran para las personas con más vulnerabilidad; pero desde su gestión sólo se han entregado 50 módulos este mes, esto no es un capricho de algunos, sino que está por Ordenanza Municipal.

Con respecto a la prevención, que incluye testeo de vih (SI hay insumos), No hay folletería, NO hay preservativos, NO hay difusión que amerita el caso, estamos hablando de VIH…DENGUE Y SIFILIS, las tres de mayor porcentaje de transmisión en nuestra ciudad.

Le recuerdo señor Azcue su promesa (según sport de campaña) que los Centros de Salud (CDI) de la ciudad funcionarían todos los días, porque la salud, (según usted mismo lo afirmó), no espera ni tiene hora, pero, esta su gestión está cerrando dichos Centros de Atención Primaria (CDI). Como también pretende cierrar las salitas de Guarderías que cuidan los niños de 4 años. Usted es padre, pero puede pagar guarderías privadas, los torpes de los barrios hijos de JUANCHO POBRE no pueden ni darle ni de comer y usted permite que cierren esos lugares de contención social de la niñez.

Desde nuestro lugar creíamos que tenían usted y sus funcionarios algo de sensibilidad, pero están demostrando todo lo contrario, en vez de adquirir los elementos que se necesitan para los comedores, para fumigar y otros elementos sensibles, ponen el dinero en plazos fijos comprando dólares y encima se burlan al publicarlo descaradamente y mienten diciendo que les dejaron las arcas vacías de dinero.

NOS DUELE, CREIMOS OTRA COSA DE SUS FUNCIONARIOS, esperemos que cambien pronto en su accionar, prometieron cambiar y por lo visto están cambiando, pero para peor, para hacer más daño a la sensibilidad y necesidades de los más humildes que prometieron cuidar.

Tenga la seguridad señor intendente que si reacciona y cambia de algunos “asesores” (funcionetas), muchos Concordienses estamos dispuestos a apoyarlo incondicionalmente. Algo ya se lo dijimos personalmente.