Sebastián Gotte, Jefe de Transporte de la municipalidad de Concordia, dialogó con nuestro cronista sobre diferentes temas que le competen a su jefatura y sobre el accionar de los medios de transporte urbano, sean estos: taxis, remises, uber, colectivos de pasajeros.

Desde ByN creemos que ya es hora que la Jefatura de Transporte pase a ser Dirección, (es una humilde opinión) dado la importancia de las tareas que desarrolla y la necesidad de jerarquizar este importante sector, la gente reclama una mayor celeridad en los tramites que se les requieren para poder desarrollar sus actividades.

Bien es sabido que la Dirección de Tránsito y la Jefatura de Transporte tienen diferentes áreas, pero que trabajan bajo la misma orbita, por ejemplo, uno debe dedicarse al tránsito pesado, de pasajeros (Colectivos, Autos) y no generar inconvenientes al realizar sus tareas (la Jefatura) y la otra (Direccion de Transito) es en el de circulación de los vehículos y peatones, las actividades de estas reparticiones no se cruzan, pero deben trabajar en forma paralela y por cierto lo hacen. Desde nuestra optica, ByN, uno esta capacitado por cursos y actividades realizados; el otro por abal politico, no nos consta otro conocimientos.

Byn quiso saber por qué los autos que trabajan para la aplicación UBER no están debidamente identificados como los remises y los taxis. En la mañana de este sábado 01/02/2025 se realizaron tareas de verificación vehicular a los remises de la ciudad Gotte comento al respecto ““los UBER están debidamente identificados, hoy a la gente se le han achicado los bolsillos y por eso elige el servicio más barato, pero el servicio más barato no siempre es el mejor, si el vehículo no se identifica debidamente está corriendo un riesgo, porque si llega a pasarle algo,¿ a donde va a ir a reclamar (el pasajero) si no está habilitado, como va a saber el pasajero si no hay un registro en la oficina de Transporte?.

Pero muchos creen que es una competencia desleal la que realiza UBER al ser contratados sus servicios porque no tienen base como los remiseros ni sus autos están identificados para ser distinguidos a lo lejos, como los demás (taxis/remises) Gotte expreso, “los autos UBER están identificados con una oblea, tienen número de licencia, ellos eligen por una cuestión comercial de bajar costos pero ante un control les son requeridos las documentaciones deben tenerlas en regla totalmente al día, sino están en regla le son aplicadas sanciones, les pueden detener el auto.

Pero ante la queja de los remiseros que dicen que los UBER no están identificados y son descarnadores, que no tienen sólo esa actividad, que lo hacen por rebusque y eso afecta a todos no sólo en el dinero que se cobra por el viaje sino también por los gastos de mantenimientos del vehículo, y esto es una tarea en que debe ponerse las pilas el Concejo Deliberante y hacer cumplir la real identificación de los vehículos que circulan, trabajando en el transporte de personas; y no sólo llevar las documentaciones al día con los demás elementos. Si deben estar bien identificados por fuera ya sea obleas pegadas, colores de los vehículos y modelos de los mismos.

Gotte al referirse a las tareas realizadas en el Corralón Municipal expreso “Actualmente, hoy, pasaron unos diez autos, donde se verificaron los frenos, luces, matafuegos, balizas, cinturones, que las puertas abran tanto de adentro como desde afuera, los seguros, cubiertas. Estos controles se realizan cada 6 meses, se les puede dar con menos tiempo, por alguna observación, mecánica o estética".

Al referirse a los autos UBER el Funcionario expreso “tenemos más de 58 autos registrados, si bien no todos prestan servicios durante todo el día, algunos a la noche, otros por la mañana, tenemos el registro único de autos registrados”

También se refirió Gotte a "los colectivos que giran por la ciudad (son de competencia de mi jefatura, todas las verificaciones técnicas), hoy nuevamente mantuvimos una reunión con el Director a cargo del Corralón (Cardoso), para realizar las verificaciones de los colectivos urbanos y la idea es que tenemos que llevar la seguridad al pasajero, que los colectivos cuenten con que los pisos estén bien, que no se tropiece el pasajero ni el personal, las ventanas se abran como corresponde; cuenten con la seguridad; los timbres suenen; que funcionen las luces; sobre todo en los escalones para que no se tropiecen; funcione el sistema de la tarjeta SUBE" .

Agrego Sebastian Gotte "estamos trabajando con el Secretario de Transporte de la Provincia; con el intendente; funcionarios provinciales y nacionales, para que los coches que son de larga distancia también podamos controlar sus estados técnicos”

Por ultimo el Jefe Gotte agradeció a la gestión de Francisco (Azcue), al gobernador Rogelio (Frigerio), a Manuel (Troncoso, Ministro), a todos los que colaboran con la gestión, a los que nos apoyan a poner nuestro granito de arena para que la ciudad este ordenada, y es un compromiso que asumí como propio, dentro de la ley todo por fuera nada, y llevarle tranquilidad a la gente que se está trabajando para que se sientan protegidos y seguros.