PREGONANDO PREGONANDO

Sigue el buen boxeo cerquita de Concordia, haciendo honor a la Capital del Box.

Esta vez la cita fue en General Campos, en un evento organizado por los Espindolas, quienes hicieron de anfitriones en una noche espectacular en todo sentido.
deportes11/10/2026 ByN

Si nos referimos a las peleas sobre el ring, podemos decir que fue un magnífico espectáculo deportivo, donde nuevamente quienes se animan a subir demuestran estar en perfectas condiciones, y que los resultados son otro tema, pero que dejan muy bien sentado el honor de cada contrincante circunstancial, fomentando una amistad que durara por siempre. imagen

Muchas peleas,  administradas por los árbitros y jurados que demuestran su profesionalidad e idoneidad, por el resultado de cada enfrentamiento, que no dejaron dudas ni cuestionamientos, mucho más allá que nadie quiere ser perdedor, todos queremos ganar en todo. Teniendo en cuenta que fueron FISCALIZADAS TODAS LAS PELEAS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE BOX DE CONCORDIAimagen

Demás esta destacar la atención recibida por los visitantes por parte de los organizadores de este importante evento deportivo y por otro lado la respuesta del público que asistió quedando demostrado que se pueden hacer las cosas más que bien sin tantas alharacas ni protocolos. FELICITACIONES

LAS PELEAS FUERON LAS SIGUIENTES Y SUS RESULTADOS

1 Matias Cabral gpp a Tamir Velezquez

2 Santiago Pasadores gpp a Efrain Silva

3 Agustín Gimenez gpp Oregiani..

4 Thiago Zapata gpp Guillermo Suarez

5 Milagros Peñalva gpp Ariana Velasquez

6 Leonardo Nuñez gpp a Gonzalo Davanzo

7 Vidoz gpp Stigarribia

imagen

Fotos Ricardo Fuente: ByN

Últimos artículos
costanera concordia

CONCORDIA  ALTURA DEL RÍO URUGUAY FRENTE AL PUERTO

pregonando
Concordia11/10/2026
La Municipalidad de Concordia, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), informa sobre la altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia, de acuerdo al último parte emitido por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
Te puede interesar
imagen

Estudiantes recibe a Sarmiento en el inicio de la segunda rueda

Mariano Almeida
deportes24/09/2026
Tras la derrota frente a La Armonía, el Club Estudiantes Concordia vuelve a ser local y este viernes desde las 21.30 horas recibirá a Sarmiento de Villaguay en el Gigante Verde. El encuentro corresponde a la octava fecha de la Liga Provincial que será la primera de la segunda rueda. 
Lo más visto
costanera concordia

CONCORDIA  ALTURA DEL RÍO URUGUAY FRENTE AL PUERTO

pregonando
Concordia11/10/2026
La Municipalidad de Concordia, a través del Comité Operativo de Emergencias (COE), informa sobre la altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia, de acuerdo al último parte emitido por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.