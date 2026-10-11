Sigue el buen boxeo cerquita de Concordia, haciendo honor a la Capital del Box.

Si nos referimos a las peleas sobre el ring, podemos decir que fue un magnífico espectáculo deportivo, donde nuevamente quienes se animan a subir demuestran estar en perfectas condiciones, y que los resultados son otro tema, pero que dejan muy bien sentado el honor de cada contrincante circunstancial, fomentando una amistad que durara por siempre.

Muchas peleas, administradas por los árbitros y jurados que demuestran su profesionalidad e idoneidad, por el resultado de cada enfrentamiento, que no dejaron dudas ni cuestionamientos, mucho más allá que nadie quiere ser perdedor, todos queremos ganar en todo. Teniendo en cuenta que fueron FISCALIZADAS TODAS LAS PELEAS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE BOX DE CONCORDIA

Demás esta destacar la atención recibida por los visitantes por parte de los organizadores de este importante evento deportivo y por otro lado la respuesta del público que asistió quedando demostrado que se pueden hacer las cosas más que bien sin tantas alharacas ni protocolos. FELICITACIONES

LAS PELEAS FUERON LAS SIGUIENTES Y SUS RESULTADOS

1 Matias Cabral gpp a Tamir Velezquez

2 Santiago Pasadores gpp a Efrain Silva

3 Agustín Gimenez gpp Oregiani..

4 Thiago Zapata gpp Guillermo Suarez

5 Milagros Peñalva gpp Ariana Velasquez

6 Leonardo Nuñez gpp a Gonzalo Davanzo

7 Vidoz gpp Stigarribia

Fotos Ricardo Fuente: ByN