Murió Sergio Taselli, el empresario que fuera dueño del frigorífico de Santa Elena

Un aviso fúnebre publicado este domingo, informó del fallecimiento de Sergio Taselli, el cuestionado empresario que durante dos décadas fuera propietario del Frigorífico Santa Elena, en el norte entrerriano.

Hijo de Guido Tasselli, fundador de IATE, comenzó en el comercio de chatarra, con Techint como cliente principal. Hacia 2004 llegó a conducir unas veinte compañías en generación y distribución de energía, metalurgia (Materfer, Electroaleaciones, Aceros Zapla), petroquímica (Bermúdez), maquinaria agrícola (Agrinar) y alimentos (Molinos Brunning). Otras firmas del grupo fueron las distribuidoras eléctricas de Catamarca y Formosa, y mantuvo disputas con su hermano Alberto por el manejo de IATE.

Tras la privatización de 1994, se quedó con las minas de carbón de Río Turbio, que operó hasta 2001. En 2010 el juez federal Sergio Torres lo citó a declarar por el presunto vaciamiento del yacimiento.

Santa Elena: ilusión y cierres

El frigorífico había sido un gigante exportador. Se privatizó en 1991, lo cerró a los 18 meses un grupo encabezado por Rodolfo Costantini y dejó deudas de más de 40 millones de dólares con el Estado nacional y provincial.

En 2005 el Banco Nación aceptó la oferta de Taselli, a través de Santa Elena Alimentos S.A., por 3,5 millones de pesos, con una cláusula de retroventa si la planta no arrancaba en 180 días. La adjudicación quedó envuelta en una denuncia contra la entonces ministra de Economía Felisa Miceli y su marido por una supuesta comisión indebida.

La planta volvió a operar. Obtuvo la Cuota Hilton y habilitación para exportar carne a Venezuela. Pero los conflictos fueron constantes. En 2010 cerró pese a la conciliación obligatoria, tras despidos de delegados gremiales y problemas de falta de hacienda y de permisos de embarque. Para 2018 estaba cerrada, con apenas diez operarios de mantenimiento.

El último intento fue entre 2020 y 2024: la planta elaboró picadillos y viandas para el Ministerio de Desarrollo Social, pero poco más de un año después la producción se paralizó. A fines de ese año cerró «por enésima vez» y los ex obreros formaron una cooperativa para intentar recuperarla. La firma también litigó con la ATER por deudas impositivas del inmueble.

En Santa Elena, el recuerdo es amargo. Un funcionario municipal sostuvo en 2018 que mencionar a Taselli en la ciudad era asociarlo a los grandes dolores de cabeza del frigorífico. Hasta donde se informó, seguía siendo el dueño del establecimiento.

Causas judiciales

La Corte Suprema dejó sin efecto el sobreseimiento en la causa por la compra del frigorífico, y se informó que Miceli volvería a ser investigada por esa venta.

En la causa Cuadernos, se presentó espontáneamente ante el juez Claudio Bonadio en agosto de 2018 y quedó detenido como «partícipe necesario de asociación ilícita». Oscar Centeno lo mencionó en el séptimo cuaderno como «Gabriel Taselli», en relación con hechos de 2013. Recuperó la libertad por orden de la Cámara Federal alrededor de un mes después, y su hermano Alberto declaró como arrepentido. También fue investigado en Suiza por lavado de dinero. La Cámara de Casación ratificó además una investigación por presunta evasión fiscal en una harinera santafesina.

Cuadernos: entre los empresarios que formularon ofrecimientos, aparece Sergio Taselli, propuso pagar 14.660.000 de pesos, el aporte más bajo de la lista. (Fuente: Campo Economía, Verónica Puig)