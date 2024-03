Todos rendidos a los pies del Cuti Romero en el Tottenham: “Es de clase mundial, un líder nato”

En su tercera temporada en el Tottenham el cordobés no solo se ganó el respeto de los hinchas, sino que también de sus compañeros que no paran de sorprenderse por su nivel.



Micky Van de Ven, compañero en la zaga central con el ahora capitán de los Spurs se sumó a la prensa inglesa para elogiar al campeón del mundo en Qatar 2022. “Para mí Romero es un jugador de clase mundial, es un campeón del mundo”, destacó el neerlandés.

Pero eso fue solo el principio, porque después Van de Ven terminó de rendirse a los pies del Cuti: “Lo que realmente impacta de él es lo que se ve en la cancha. Es un líder nato, quiere liderar al equipo y siempre está dispuesto a dar el 100%”.

En esa misma línea el defensor ex Wolfsburgo se refirió al juego del argentino, que algunos ponen en tela de juicio: “Se dice que se pasa un poco de agresivo, pero es un jugador de clase mundial con la pelota y defendiendo sin ella. Te puedo asegurar que este tipo no le tiene miedo a nada ni nadie”.

Por último, Van de Ven también habló de Romero, pero de cómo es en el vestuario día a día con sus compañeros. “Me ayudó cuando me lesioné, me habló mucho, me explicó el sistema de juego que jugamos aquí porque yo no estuve durante la pretemporada. Es simplemente un tipo y un jugador de clase mundial”, afirmó.

Los números de Romero en el Tottenham

El surgido en Belgrano de Córdoba arribó al equipo inglés en 2021 y desde entonces se ganó el corazón de los hinchas, compañeros y dirigentes a base de grandes rendimientos.

En la actual temporada de la Premier League el central de 25 años se encuentra en su mejor momento teniendo en cuenta que lleva anotado cuatro goles en 21 partidos.

En líneas generales, hasta el momento, el Cuti lleva aportados cinco tantos en 81 partidos con la camiseta del Tottenham donde hoy ya le calza a la perfección el traje de referente.

