CON AZCUÉ SE DETERIORAN LA TRANSPARENCIA Y FINANZAS DE CONCORDIA

La reciente rendición de cuentas del ejercicio 2024 expone una realidad que contradice el discurso oficial. Concordia cayó del segundo lugar nacional y primero en la provincia en el ranking de transparencia elaborado por el IERAL, al puesto 16 en tan sólo un par de años. Esta caída refleja no sólo una gestión marcada por la opacidad, sino también por la falta de diálogo y el ocultamiento de información clave.

En el plano económico, los números presentados revelan una situación financiera alarmante:

-El superávit financiero disminuyó notablemente en comparación con 2023.

-La solvencia fiscal del municipio cayó.

-El gasto en personal se disparó al 59%.

-La inversión pública apenas alcanzó el 4,4%, profundizando la crisis de infraestructura.

-Los recursos propios del municipio cayeron al 41% de los recursos corrientes y al 40% del total, cuando antes representaban el 48%.

-Los ingresos municipales disminuyeron un 3,57% en términos reales.

El acceso a la información pública es un derecho ciudadano y una obligación del gobierno municipal. No queda claro si esta falta de datos responde a una omisión deliberada o a una preocupante incapacidad de gestión, pero lo cierto es que esta situación resulta insostenible.

Desde nuestro bloque instamos al intendente Azcué a garantizar la transparencia. La ciudad no puede seguir siendo víctima de la falta de rendición de cuentas y el deterioro financiero. Gobernar no es hacer marketing ni buscar culpables en gestiones pasadas, es asumir responsabilidades y dar respuestas a los ciudadanos.