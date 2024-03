No estaremos insertos en una especie de alegoría de la caverna de Platón, donde los prisioneros ven las sombras que alguien proyecta a través del fuego que otros avivan a sus espaldas...

No estaremos viendo lo que otros; un puñado minúsculo, quieren que sigamos viendo...

No estaremos demasiado distraídos en lo que nos cuentan, en lo que nos muestran, en lo que intentan convencernos todo el tiempo.

No estaremos dando por hecho algo que no existe, una falacia, una calumnia, una mentira o unas de las tantas artimañas, sobre las cuales algunos logran un éxito efímero, una salvación pasajera, un boleto seguro al fracaso, a la pobreza y a la miseria.

No estaremos viendo las sombras de una realidad que nos supera...

Pienso en los pueblos prisioneros, que sobreviven de los intereses mezquinos y egoístas de otros tres o cuatro prisioneros con poder y un poco o mucho más de dinero.

Pienso en las sociedades condenadas a la ignorancia, al hambre, a la pobreza y a la miseria desde hace décadas...

Pienso y me angustia el enamoramiento, el fanatismo y obsesión de las víctimas con los victimarios.

Pienso en las grandes masas de prisioneros que todos los días marchan con banderas y pancartas; que todos los días cortan una calle; que todos los días crean enemigos, realidades y mundos a la medida de su ignorancia.

Pienso en esos prisioneros perpetuos de la trampa, del negociado y de la dádiva, que caminan hacia lo incierto y guiados por las sombras; y los intereses de unos pocos, hacia su propia muerte.

Pienso y me pregunto ¿No estaremos viendo sombras de una realidad que día a día nos sorprende, nos incomoda y/o nos posiciona frente a la vida?

¿No estaremos viendo sombras, fantasmas y representaciones erróneas, vulgares y traicioneras de una realidad y de una verdad sobre la que todos podemos y debemos construir?

No estaremos viendo sólo las sombras de los camellos emprendiendo su búsqueda de agua en medio del desierto.

No estaremos viendo las sombras de una realidad en la que cada ser humano en absoluta libertad, debe hacer lo que está bien, lo que corresponde...

Una realidad sobre la cual detenerse a mirar, a pensar, a crearse objetivos y liberarse de tanta distorsión de la realidad y renuncia a la memoria...

AUTOR: Yamil Sebastián Canelo