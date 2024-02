Es una lástima que no han entendido los que se atornillaron en los sillones de nuestro partido Justicialista en calle 9 de julio de la ciudad de Paraná,.

Tortas Fritas Yamil Sebastián Canelobyn Columnistas 20/12/2023

"Me gusta el color verde, porque es color esperanza. Me gusta la torta frita, porque me llena la panza"