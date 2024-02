Con la esperanza de cambiar lo que no está bien, lo que sufre el otro, lo que nos duele a todos...

Con la esperanza de cubrir los vacíos de esa grieta moral, en la que a diario pierden unos y otros...

Con la pluma, la palabra, los valores humanos y todo lo que tengamos a nuestro alcance para torcer el destino de esas generaciones condenadas a la ignorancia, a la pobreza, a la marginalidad y a la falta de oportunidades.

Necesitamos de lo esencial, de lo que no puede esperar un día más...

Necesitamos de maestros y familias unidos en el rescate de valores extraviados, que los jerarquicen en la construcción del proyecto de vida de quienes tienen enfrente, que los sostengan con el ejemplo, y forjen en ellos, caminos para siempre...

Los valores humanos nos hacen familia, nos hacen comunidad y nos ayudan a ser mejores profesionales, mejores personas, que es y será siempre el logro mayor del hombre en la sociedad.

Amar lo que uno hace, nos alivia el paso, nos hace más liviana la mochila y nos abraza siempre a lo posible.

Amar la profesión docente, ponerla en valor a cada instante y más cuando la vida y sus circunstancias nos intenten hacer creer que no se puede...

En la docencia se emprende cada día un viaje al maravilloso mundo de la curiosidad, del asombro, del descubrimiento...

UN VIAJE QUE SE PROMOCIONA POCO, PERO QUE NOS CONDUCE NADA MÁS NI NADA MENOS QUE AL MARAVILLOSO MUNDO DEL CONOCIMIENTO.

¡Bienvenido ciclo lectivo 2024!

¡Adelante, siempre adelante mis pequeños!