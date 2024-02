Serena William muestra su cuerpo postparto: "Me encanta que no sea perfecto"

La jugadora de 42 años compartió una foto en su cuenta oficial de la red social Instagram en la que escribió un pie de foto en el que afirma que está aceptando el cambio en su vida. "Quererse a uno mismo es esencial", escribió. "Tengo que recordarme a mí misma que me quiero a mí misma en todas las etapas de mi vida. Ahora mismo me encanta que mi cuerpo no sea perfecto"

"Me encanta que huela a leche - que la leche sostenga @adiraohanian Me encanta conocer una nueva versión de mi cuerpo. Es un cambio, pero es un cambio que ha valido la pena. Así que empieza esta semana, sabiendo que eres amado, y eso empieza contigo. Vale, ahora me voy al gimnasio".

A menudo se considera a Serena la mejor jugadora de la historia del tenis individual femenino en la era Open, con 23 títulos de Grand Slam. Además, fue medalla de oro olímpica para Estados Unidos en la categoría individual en 2012. También ganó una medalla de oro en dobles para su país en tres ocasiones diferentes. Serena anunció su retiro del deporte en septiembre de 2022 tras un largo periodo de problemas de forma.

Serena Williams y su lucha por la equidad en el tenis

El tenis es uno de los deportes que ha logrado una mayor equiparación de premios entre hombres y mujeres, en gran parte gracias a figuras como Serena Williams. Tanto ella como su hermana Venus, Maria Sharapova e incluso Martina Hingis, han contribuido a colocar a la WTA en el centro de atención de los aficionados. De hecho, Serena Williams suele figurar entre los deportistas mejor pagados.

A pesar de los difíciles comienzos, tanto Serena como su hermana trabajaron arduamente desde una edad temprana. "Sabíamos que el tenis era un deporte dominado por personas blancas, pero para nosotras, estábamos en el tenis para ganar. Tuvimos que esforzarnos y ser mejores, pero eso nos llevó a la excelencia", comentó Serena en una entrevista con CNN.

La leyenda del tenis siempre ha sido franca sobre su dedicación a las mujeres y a las personas de color, luchas con las que se ha identificado. Es un modelo a seguir dentro de su generación y para las venideras. Las niñas aspiran a ser la próxima Serena Williams. Ella es única y quién sabe si logrará su 24º Grand Slam en Nueva York. Por ahora, el sueño sigue vivo. Llegará el momento de decir adiós, pero seguramente será un 'hasta luego', ya que Serena continuará dejando su marca en otros aspectos de la vida.