Oscar Ruggeri volvió a su programa pero no habló de fútbol: defendió a Milei y las redes lo liquidaron

“España está muy lindo, muchos argentinos, muchos pibes, mucha gente joven. Estaban contentos porque había ganado Milei, todos me decían 'estamos contentos, esperanzados, ahora vamos a esperar cómo se resuelve todo este lío, estamos todos esperanzados en que cambie”, comenzó diciendo el exjugador.

Y por último remató: "Ellos están con el socialismo, (Pedro) Sánchez".

La declaraciones de Ruggeri inmediatamente generaron repercusión en las redes sociles, dónde uno de los primeros en responderle fue el periodista Flavio Azzaro: "Entonces si están contentos son socialistas, Oscar? En qué quedamos? Están contentos en España y hay un gobierno socialista, pero esperanzados en Milei que es de derecha…? Cómo es la historia? Se transformó en un viejo nabo sin gracia, Oscarcito. Andate a vivir a España, ácido", escribió en su cuenta de X (ExTwitter).



Otros usuarios de X no se quedaron atrás y también fueron contundentes con el Cabezón: "Todo lo que diga Ruggeri me posiciona en la vereda de enfrente. Por ignorante, por clasista y por pendenciero"; "Un ignorante que por jugar a la pelota y ganar un mundial tiene la impunidad de decir estupideces en la tv. Lo peor de todo es que muchos creen que lo que dice es real. Seguí contando anécdotas de tu época de jugador Cabezón, sabemos que tenés intereses... No sos cipayo gratis", fueron algunos de los comentarios que más se viralizaron en las redes.



Otros también agregaron: "Que ignorante sos Oscar enserió, la mayoría de Argentinos en Europa lavan copas siendo permanentemente discriminados"; "No puede pisar la Boca. No lo quieren en River. No lo quieren en la selección. Le dice "socialismo" al gobierno de Pedro Sánchez. Estudia para no ser un dinosaurio como este garca".

BP