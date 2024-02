No es solo una buena intención, es un intento por restablecer el vínculo con la ciudadanía

Es cierto que la medida no impactará en los números de la Caja de Jubilaciones pero sí tendrá un efecto de otro tenor.

Quienes nos hemos dedicado a la política somos conscientes de que existe una alejamiento en la consideración de la ciudadanía. Este proyecto tiende a reconciliar ese vínculo. Si logramos contribuir a ese acercamiento, es un grano de arena. Por eso no hay que subestimar esta propuesta. No hay forma de conducir los destinos de una provincia, de un país, si no podemos entendernos con la ciudadanía.

Es en este sentido que este proyecto no es solo una buena intención. La sociedad está sufriendo una crisis y es la que soporta los mayores esfuerzos. La clase política, quienes formamos parte de los que toman decisiones en nombre de la sociedad, no podemos ser inmunes espectadores, inconmovibles frente a los esfuerzos que hace la sociedad frente a la crisis.

Ponemos a debatir este proyecto para que entre todos lo mejoremos. Para lograrlo, queremos construir los consensos que sean necesarios. No vamos nunca a pegar una patada porque no nos gusta una sugerencia o retirar una iniciativa porque no sale como a nosotros nos gusta. Si nosotros no podemos transmitir un rumbo que queremos imprimir a la provincia, impulsar nuevas prácticas, no podremos cambiar esa realidad. Con esta ley se busca tal propósito.

El debate en comisiones se dio en el recinto de la cámara baja y se habilitó luego de escuchar las intervenciones del Secretario Legal y Técnico del gobierno, Esteban Vitor, al Secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro y a Gastón Bagnat, Presidente de la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Diputado Marcelo López

Presidente de la Comisión de Legislación General