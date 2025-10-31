¿Con quién le fue infiel Yanina Latorre a Diego Latorre?

Yanina Latorre dejó a todos boquiabiertos durante la emisión de Sálvese quien pueda (América TV), ya que en medio de una charla distendida con Fede Bal, invitado del programa reveló que lo había utilizado como parte de una estrategia personal, aunque no por cuestiones amorosas, sino por venganza.

“Tengo que decir una cosa y voy a aceptarlo, el siempre fue de los amigos del medio, y se supone que uno los apoya y los defiende. Voy a hacer este mea culpa: te usé para vengarme de Estefi Berardi y lo reconozco”, declaró Yanina, dejando en shock al panel y a los televidentes.

La conversación continuó con una pregunta directa de Fede Popgold, quien quiso saber si Latorre se arrepentía de haber tomado esa actitud. Fiel a su estilo frontal, la respuesta no tardó en llegar: “Cero. Primero, porque no tuve necesidad de mostrar ningún chat; yo no lo conté. Ella se vendió sola con su cara cuando empecé a hablar sin nombrarla. Nombré a un montón que estaban solteras, porque tuve ese decoro; a las casadas las limpié”.

La confesión de Latorre remite directamente al recordado escándalo del “lavarropas gate”, ocurrido en febrero de 2023.

En aquel entonces, Sofía Aldrey, pareja de Fede Bal, descubrió los chats privados del actor con varias mujeres gracias a un lavarropas inteligente.

Entre las involucradas apareció el nombre de Estefi Berardi, hecho que desató una feroz interna entre la periodista y Yanina, derivando incluso en una demanda judicial.

Sin embargo, tiempo después, la Justicia dictó el sobreseimiento de Latorre, dándole por cerrada la causa, desde aquel episodio, la relación entre Estefi Berardi y Yanina Latorre quedó completamente rota.