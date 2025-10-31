avier Milei acepta la renuncia de Guillermo Francos y designa a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete

¿Con quién le fue infiel Yanina Latorre a Diego Latorre?
La conductora confesó al aire que involucró a un actor en su disputa con Estefi Berardi.
Javier Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete. A partir del lunes, el cargo será ocupado por Manuel Adorni.
La Oficina del Presidente informó hoy que Javier Milei le aceptó la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete de Ministros.
Renunció Guillermo Francos
El Presidente agradeció a Francos por su servicio a la Patria durante los últimos dos años, etapa signada por profundas reformas y un estrecho diálogo con diversas fuerzas políticas que permitió aprobar iniciativas como la Ley Bases, la Ley Antimafias y el Juicio en Ausencia, entre otras. Milei remarcó que Francos fue fundamental para el avance de las reformas impulsadas en los primeros dos años de gestión y sostuvo que “la Nación estará siempre en deuda con él”.
A partir del lunes, el lugar de Francos será ocupado por Manuel Adorni. Según destacaron, la decisión responde al resultado de las elecciones y la necesidad de renovar el diálogo político en esta segunda etapa de gobierno, que comenzará formalmente el 10 de diciembre y estará enfocada en las reformas estructurales que el país demanda.
Este sábado por la noche el boxeador de Concordia Leandro "Musculito" Blanc pelea por el Título Sudamericano Mosca. La cita es en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75 y el rival del concordiense será Joel Contreras.
Dura crítica de Cristina Kirchner a Axel Kicillof por la derrota en PBA: "Error político"
Se trata de mandatarios provinciales ligados a la ex presidenta Cristina Kirchner
“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero, es una locura, es una forma de petardear”, dijo Francos
Se concretó el primer movimiento importante en el Congreso tas las elecciones del pasado domingo.
El ministro afirmó que “las inversiones buscan previsibilidad”
La cotización del cripto anticipó que el resultado electoral disipó dudas de los operadores respecto a la sostenibilidad de las bandas. La recesión avanza.
el Peronismo está vigente
Tal como había prometido su entrenador, Abel Ferreira, el Palmeiras tuvo este jueves una "noche mágica" y clasificó a la final de la Copa Libertadores al aplastar 4-0 a Liga de Quito, remontando la derrota 3-0 encajada una semana atrás en Ecuador.
La primera Jornada de Bio Capacitación realizada en los campos propios de Aceitera General Deheza dejó en claro que los problemas de rindes estancados, de malezas resistentes y de compactación de suelos, tiene solución con más agronomía y más actividad biológica.
Javier Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete. A partir del lunes, el cargo será ocupado por Manuel Adorni.