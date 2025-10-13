PREGONANDO PREGONANDO

JORNADA ENTRERRIANA DE PISCICULTURA

Miércoles 15/10    8:30 a 15:00 h Centro Integrador Comunitario de La Paz (Hipolito Irigoyen y Rosales) y

13/10/2025pregonandopregonando
jornada psicultura
jornada psicultura

Estación experimental de Acuicultura (Bv. 25 de mayo y paseo Raúl Alfonsín).

Inscripción 👉 https://bit.ly/3Kw71sq

TEMARIO
✅ ¿Piscicultura comercial en Entre Ríos: cómo comenzar.
Juan Pablo Hegglin (INTA Concordia)
✅️Hacia la construcción de una nueva economía regional para Entre Ríos 
Evelyn VALLONE (CEADI Diamante) 
Salomé VUARANT (INES CONICET-UNER)
✅Bases para la reproducción de peces 
Antonio FRUTOS (CICYTTP)
Danilo DEMONTE (UADER)
Gisela CHIALE (CICYTTP)
✅Buenas prácticas de cosecha y procesamiento de pescado de criadero 
Celeste STIRNEMANN (Facultad de Ciencias de la Alimentación UNER)
✅Taller de Intercambio de experiencias 
Francisco FERNÁNDEZ
✅Recorrida por Estación de Acuicultura La Paz

Últimos artículos
salto g

Salto Grande SIGUE ARRIBA, PERO A UN PUNTO

Edgardo Perafan
deportes13/10/2025

En la Primera Divisional B, Torneo “Ramón Isla”, Salto Grande sigue siendo el único puntero. Pese a empatar el fin de semana el hidroeléctrico ahora tiene un solo punto de ventaja sobre Juventud Unida de Benito Legerén, que no tuvo piedad con San Martín de Calabacilla para vencerlo 7 a 1.

san lorenso

Descendió Victoria SAN LORENZO A TIRO DEL TÍTULO

Edgardo Perafan
deportes13/10/2025

Al Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol le queda una sola fecha, y ese final está “para alquilar balcones”. Cinco equipos llegan con chances matemáticas de ser campeones en la última jornada, y sin duda que ello es producto de la enorme paridad que existe en nuestro fútbol.

Lo más visto
milei

CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Yamil Sebastián Canelo
Curiosidades12/10/2025

Estación Durazno, Dpto Tala, Provincia de Entre Ríos, 10 de de octubre de 2025. Al señor Presidente de la República Argentina: Javier Milei Respetado señor presidente: