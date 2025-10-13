JORNADA ENTRERRIANA DE PISCICULTURA

Maratón de Reyes ESTE MARTES LOS DETALLES
La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia y la Agrupación Atlética Los Galgos convocan a una rueda de prensa a realizarse este martes 14 de octubre.
Miércoles 15/10 8:30 a 15:00 h Centro Integrador Comunitario de La Paz (Hipolito Irigoyen y Rosales)
Estación experimental de Acuicultura (Bv. 25 de mayo y paseo Raúl Alfonsín).
Inscripción 👉 https://bit.ly/3Kw71sq
TEMARIO
✅ ¿Piscicultura comercial en Entre Ríos: cómo comenzar.
Juan Pablo Hegglin (INTA Concordia)
✅️Hacia la construcción de una nueva economía regional para Entre Ríos
Evelyn VALLONE (CEADI Diamante)
Salomé VUARANT (INES CONICET-UNER)
✅Bases para la reproducción de peces
Antonio FRUTOS (CICYTTP)
Danilo DEMONTE (UADER)
Gisela CHIALE (CICYTTP)
✅Buenas prácticas de cosecha y procesamiento de pescado de criadero
Celeste STIRNEMANN (Facultad de Ciencias de la Alimentación UNER)
✅Taller de Intercambio de experiencias
Francisco FERNÁNDEZ
✅Recorrida por Estación de Acuicultura La Paz
En la Primera Divisional B, Torneo “Ramón Isla”, Salto Grande sigue siendo el único puntero. Pese a empatar el fin de semana el hidroeléctrico ahora tiene un solo punto de ventaja sobre Juventud Unida de Benito Legerén, que no tuvo piedad con San Martín de Calabacilla para vencerlo 7 a 1.
Al Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol le queda una sola fecha, y ese final está “para alquilar balcones”. Cinco equipos llegan con chances matemáticas de ser campeones en la última jornada, y sin duda que ello es producto de la enorme paridad que existe en nuestro fútbol.
Miércoles 15/10 8:30 a 15:00 h Centro Integrador Comunitario de La Paz (Hipolito Irigoyen y Rosales) y
La principal hipótesis del vacío informativo o silencio radio por parte de la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS se debería a una problemática administrativa que afecta a cada una de las agencias federales de Estados Unidos tras el “Shutdown” que comenzó el 1 de octubre.
Las pirámides siguen siendo una de las maravillas del mundo más impresionantes que ha construido la humanidad. Su imponente arquitectura y los misterios que las rodean continúan fascinando a arqueólogos y científicos de todo el mundo.
Estación Durazno, Dpto Tala, Provincia de Entre Ríos, 10 de de octubre de 2025. Al señor Presidente de la República Argentina: Javier Milei Respetado señor presidente:
El defensor central solamente jugó 9 minutos en lo que va de la temporada y quedó relegado en la consideración.
Tras un proceso de siete años de cruces naturales entre razas criollas y cebuinas, en el criadero No te canses de Montería nacieron los dos primeros ejemplares de una nueva línea genética bovina en el país.