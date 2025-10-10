PREGONANDO PREGONANDO

EL MUNICIPIO PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL POR LA VENTA ILEGAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN REDES SOCIALES

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia presentó una denuncia penal ante la Justicia por la presunta estafa y falsificación de documentos públicos, tras detectar publicaciones en redes sociales donde se ofrecían licencias de conducir a cambio de dinero por fuera de los canales oficiales.

10/10/2025pregonandopregonando
emanuel galli transito
emanuel galli transito

La presentación fue realizada por el director del área, Emanuel Galli, quien advirtió que “estas maniobras son absolutamente ilegales y ponen en riesgo a toda la comunidad, porque quienes compran una licencia falsa no solo cometen un delito, sino que además circulan sin la capacitación ni los controles correspondientes”.

 Según se detalló en la denuncia, las ofertas detectadas incluían la tramitación de licencias “sin turno” o “sin examen” y utilizaban nombres e imágenes falsas que simulaban pertenecer al municipio. “Ninguna persona fuera del ámbito de la Dirección de Tránsito está autorizada a gestionar, vender o intermediar en la emisión de licencias. Todo trámite debe realizarse en las oficinas oficiales, con turno previo y los exámenes obligatorios”, subrayó Galli.

 El funcionario también llamó a la población a extremar los cuidados ante posibles estafas: “Queremos alertar a los vecinos para que no se dejen engañar. Si alguien les ofrece una licencia de conducir por redes sociales o mensajes privados, es una estafa. Que lo denuncien de inmediato”.

 Desde el municipio recordaron que los trámites de licencias de conducir se realizan exclusivamente en la Dirección de Tránsito y que toda la información oficial se encuentra disponible en las redes y la página web de la Municipalidad de Concordia.

 

Últimos artículos
smata

CUANDO LA MEMORIA RESISTE AL OLVIDO.- FALLECIMIENTO DE UN GRAN COMPAÑERO DEL SMATA ENTRE RIOS.-

pregonando
Curiosidades10/10/2025

Un 30 de Septiembre de 2025, allá en la lejana “bahía que mira al poniente”, ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, distante de su Paraná natal, se cerraron para siempre sus ojos e iniciaba el camino  hacia la eternidad el Compañero y Amigo Ramón Oscar Díaz, un gran trabajador y dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA Seccional Entre Ríos.-

Lo más visto
tinta verde

En este mes VUELVE “TINTA VERDE”

Edgardo Perafan
Curiosidades08/10/2025

En este mes de octubre vuelve a Concordia “Tinta Verde”, un espectáculo con lo mejor de la poesía y la música que casi podríamos decir que se ha transformado en un clásico. En este caso se van a presentar en Espacio Cultural Arandú, sito en La Rioja 468, el viernes 17 de octubre desde las 22 horas.

concejales PJ

El Bloque Peronista Concordia presentó una reforma tributaria para aliviar la presión fiscal sobre el comercio local

Prensa Concejal Satalia Mendez
Concordia09/10/2025

Tal como lo había anticipado el presidente del bloque, Guillermo Satalía Méndez, el Bloque Peronista Concordia presentó en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la Ordenanza Impositiva 2025 – Tasa Comercial, que busca corregir los desajustes generados por la falta de actualización de las escalas y el incremento desmedido de la presión fiscal sobre los comercios de la ciudad.

vacunar vaca

Aftosa ¿protegidos con una dosis menos? ¿Y sin vacunar?

VAlor Carne
campo09/10/2025

Ante el nuevo esquema de vacunación, científicos públicos y privados actualizan las estrategias para mantener el status de país libre. Analizan si la inmunización sistemática es prioritaria para tal fin y si la Argentina enfrenta mayores riegos con vecinos que ya no vacunan. Qué hacen estos países.

mara 2

SE PRESENTÓ LA MARATÓN DE REYES

Edgardo Perafan
deportes09/10/2025

En la mañana de este jueves se realizó el lanzamiento de la 47ª Edición de la Maratón Internacional de Reyes. La cita fue en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, donde fue propicia la oportunidad para presentar formalmente a Marcelo Flores, Presidente de la Agrupación Los Galgos, que tendrá a cargo la organización de la magna competencia atlética que tiene no solo nuestra ciudad, sino la provincia y el país.

nebel

Torneo Regional LIBERTAD Y NEBEL TIENEN RIVALES

Edgardo Perafan
deportes09/10/2025

Con la participación de 333 equipos se pone en marcha el fin de semana del 19 de octubre la edición 2025/26 del Torneo Regional Federal Amateur que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A.