EL MUNICIPIO PRESENTÓ UNA DENUNCIA PENAL POR LA VENTA ILEGAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN REDES SOCIALES

La presentación fue realizada por el director del área, Emanuel Galli, quien advirtió que “estas maniobras son absolutamente ilegales y ponen en riesgo a toda la comunidad, porque quienes compran una licencia falsa no solo cometen un delito, sino que además circulan sin la capacitación ni los controles correspondientes”.

Según se detalló en la denuncia, las ofertas detectadas incluían la tramitación de licencias “sin turno” o “sin examen” y utilizaban nombres e imágenes falsas que simulaban pertenecer al municipio. “Ninguna persona fuera del ámbito de la Dirección de Tránsito está autorizada a gestionar, vender o intermediar en la emisión de licencias. Todo trámite debe realizarse en las oficinas oficiales, con turno previo y los exámenes obligatorios”, subrayó Galli.

El funcionario también llamó a la población a extremar los cuidados ante posibles estafas: “Queremos alertar a los vecinos para que no se dejen engañar. Si alguien les ofrece una licencia de conducir por redes sociales o mensajes privados, es una estafa. Que lo denuncien de inmediato”.

Desde el municipio recordaron que los trámites de licencias de conducir se realizan exclusivamente en la Dirección de Tránsito y que toda la información oficial se encuentra disponible en las redes y la página web de la Municipalidad de Concordia.