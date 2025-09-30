En la B LA HORA DEL GRAN PARTIDO

Ambos volvieron a ganar y lideran la tabla de posiciones y le llevan 10 puntos a su escolta, Sarmiento, cuando quedan 12 por jugarse en el torneo. Esto nos lleva a decir que prácticamente entre ellos dos estará el ascenso y lo logrará el que se equivoque menos en estas cuatro fechas que faltan. Y ahora se enfrentan este venidero fin de semana en el gran partido no solo de la fecha sino prácticamente del campeonato.

Salto Grande tuvo dura visita a Calabacilla, donde pudo vencer a San Martín por la mínima diferencia de 1 a 0. Mientras tanto, Juventud en su cancha no tuvo ninguna clase de piedad con Athletic Club al que goleó por 7 a 0. Pero no fue el único que hizo 7 en la jornada, ya que también Los Charrúas alcanzó la misma cifra para vencer a Zorraquín, 7 a 1, en una tarde de muchos goles en la Primera B.

El “Bicho colorado”, Sarmiento, es escolta porque le ganó su partido a El Olimpo por 3 a 2 y así quedó a esos mencionados 10 puntos de los líderes. Unión, con su triunfo 2-1 ante Estudiantes superó en la tabla a Ferrocarril, que solo pudo empatar en un gol ante Monseñor Rosch. Así, los de Villa Jardín mantienen su magnífica segunda rueda, ya que en la primera padecieron bastante.

En el restante partido, en entretenido cotejo igualaron 2-2 Wanderer´s y Ancel. Este último intenta salir del fondo pero no puede, mientras que Wanderer´s está un poco más alejado con su posición actual. Recordemos que esta divisional no tiene descenso y sí ascenso y promoción, pero en la parte de arriba, obviamente. Habrá que ver en la recta final quien mantiene más firme el ritmo, si Salto Grande o Juventud Unida. Y algo sabremos quizá el venidero fin de semana, porque es la fecha para el gran partido entre ambos, en el “Juanjo Bukténica” del hidroeléctrico.

RESULTADOS FECHA 22

Wanderer´s 2 – Ancel 2.

Sarmiento 3 – El Olimpo 2.

San Martín 0 – Salto Grande 1.

Los Charrúas 7 – Zorraquín 1.

Juventud Unida 7 – Athletic Club 0.

Ferrocarril 1 – Monseñor Rosch 1.

Unión 2 – Estudiantes 1.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 52, Sarmiento 42, Unión 41, Ferrocarril 40, Estudiantes 34, Los Charrúas 33, San Martín 28, Rosch y Wanderer´s 21, El Olimpo 16, Zorraquín y Athletic 15, Ancel 11.

FECHA 23

Ancel vs. Los Charrúas.

Monseñor Rosch vs. Zorraquín.

San Martín vs. Unión.

Estudiantes vs. Sarmiento.

Salto Grande vs. Juventud Unida.

El Olimpo vs. Wanderer´s.

Athletic Club vs. Ferrocarril.