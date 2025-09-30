En la B LA HORA DEL GRAN PARTIDO

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo promovida por la Asociación “Ecoguay” y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos contra la municipalidad de Oro Verde, en la que solicitaban suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de esa localidad.
En el Torneo “Ramón Isla” de Primera B, Salto Grande y Juventud Unida siguen el mano a mano que hace unas fechas se ha hecho visible de cara a la posibilidad del ascenso directo.30/09/2025 Edgardo Perafab
Ambos volvieron a ganar y lideran la tabla de posiciones y le llevan 10 puntos a su escolta, Sarmiento, cuando quedan 12 por jugarse en el torneo. Esto nos lleva a decir que prácticamente entre ellos dos estará el ascenso y lo logrará el que se equivoque menos en estas cuatro fechas que faltan. Y ahora se enfrentan este venidero fin de semana en el gran partido no solo de la fecha sino prácticamente del campeonato.
Salto Grande tuvo dura visita a Calabacilla, donde pudo vencer a San Martín por la mínima diferencia de 1 a 0. Mientras tanto, Juventud en su cancha no tuvo ninguna clase de piedad con Athletic Club al que goleó por 7 a 0. Pero no fue el único que hizo 7 en la jornada, ya que también Los Charrúas alcanzó la misma cifra para vencer a Zorraquín, 7 a 1, en una tarde de muchos goles en la Primera B.
El “Bicho colorado”, Sarmiento, es escolta porque le ganó su partido a El Olimpo por 3 a 2 y así quedó a esos mencionados 10 puntos de los líderes. Unión, con su triunfo 2-1 ante Estudiantes superó en la tabla a Ferrocarril, que solo pudo empatar en un gol ante Monseñor Rosch. Así, los de Villa Jardín mantienen su magnífica segunda rueda, ya que en la primera padecieron bastante.
En el restante partido, en entretenido cotejo igualaron 2-2 Wanderer´s y Ancel. Este último intenta salir del fondo pero no puede, mientras que Wanderer´s está un poco más alejado con su posición actual. Recordemos que esta divisional no tiene descenso y sí ascenso y promoción, pero en la parte de arriba, obviamente. Habrá que ver en la recta final quien mantiene más firme el ritmo, si Salto Grande o Juventud Unida. Y algo sabremos quizá el venidero fin de semana, porque es la fecha para el gran partido entre ambos, en el “Juanjo Bukténica” del hidroeléctrico.
RESULTADOS FECHA 22
Wanderer´s 2 – Ancel 2.
Sarmiento 3 – El Olimpo 2.
San Martín 0 – Salto Grande 1.
Los Charrúas 7 – Zorraquín 1.
Juventud Unida 7 – Athletic Club 0.
Ferrocarril 1 – Monseñor Rosch 1.
Unión 2 – Estudiantes 1.
Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 52, Sarmiento 42, Unión 41, Ferrocarril 40, Estudiantes 34, Los Charrúas 33, San Martín 28, Rosch y Wanderer´s 21, El Olimpo 16, Zorraquín y Athletic 15, Ancel 11.
FECHA 23
Ancel vs. Los Charrúas.
Monseñor Rosch vs. Zorraquín.
San Martín vs. Unión.
Estudiantes vs. Sarmiento.
Salto Grande vs. Juventud Unida.
El Olimpo vs. Wanderer´s.
Athletic Club vs. Ferrocarril.
Internaron a Estela de Carlotto
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, de 94 años, ingresó a una clínica con vómitos y deshidratación.
Sastre y su dogmática actitud
Sastre me recuerda al Rey de España, cuando impotente ante las verdades de Hugo Chávez, le gritó: “por qué no te callas”, dando muestra de la constante intención de estos personajes de intentar reprimir a quien se anima a contradecirlos.
Luis Caputo mató el rulo del dólar y un banco fundado hace 152 años activó una tasa que aplasta a la inflación Con la city expectante por la reunión con Trump, se desplomó el “rulo” y los ahorristas v
El fin del "rulo del dólar", impulsado por las recientes medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, provocó un sismo en el mapa de las inversiones en Argentina.
Concordia fue sede de los torneos regionales de Boxeo ,,,
En las instalaciones del gimnasio de la escuela comercio número 1 , los mejores Boxeadores amateurs de las provincias de Santa Fe Cordoba y Entre Rios disputaron el pase a la gran final para el campeonato Argentino en puerto San Julián pcia de Santa Cruz
No somos traidores ni obsecuentes, somos contribuyentes y Usted no es nuestro enemigo
Los Concordiense, que pagamos bien o mal nuestros impuestos y Tasas, por cierto demasiadas altas, por la nada de servicios que regresan a la comunidad, NO SOMOS SUS ENEMIGOS.
Cuando a las cosas se les pone energía, ganas, sin egoísmos, con mucho afecto, salen bien y serán imitadas no sólo guardadas para el recuerdo.
Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025
El gobernador Rogelio Frigerio recibió de manos del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, el reconocimiento oficial como Fiesta Nacional del Carnaval del País, al evento que se realiza en Gualeguaychú y que durante cuatro décadas ha sido un símbolo cultural y turístico de Entre Ríos y Argentina, proyectándolos al mundo entero.
La ex número 2 del FMI recomienda una devaluación para la Argentina
La ex número 2 del FMI, Gita Gopinath, lanzó una advertencia en medio del alivio oficial por el apoyo de Estados Unidos. En su cuenta de X señaló que la ayuda del Tesoro norteamericano “sirve para evitar movimientos cambiarios especulativos”, pero que no alcanza para frenar una devaluación.