Juicio por "Mamá Corazón": se conoce hoy el veredicto contra Andrea del Boca

La actriz está acusada de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de esa novela.

Policiales25/09/2025 NA
El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer este jueves el veredicto en el juicio a Andrea del Boca a quien se acusa de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de la novela “Mamá Corazón”.

El debate comenzó el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de la citada novela, mientras que el pasado 21 de agosto, la fiscalía pidió tres años y medio de prisión para la actriz.

Andrea del Boca enfrenta un juicio por supuesta defraudación al Estado a través de la producción de la novela "Mamá Corazón" y la acusación señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, recibió 36 millones de pesos a través de una contratación directa que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La causa tuvo un total de 11 imputados, entre ellos, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la UNSAM.

