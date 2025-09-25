La actriz está acusada de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de esa novela.
Juicio por "Mamá Corazón": se conoce hoy el veredicto contra Andrea del Boca
El Tribunal Oral Federal 7 dará a conocer este jueves el veredicto en el juicio a Andrea del Boca a quien se acusa de ser partícipe necesaria de administración fraudulenta a raíz de delitos cometidos con la financiación estatal de la novela “Mamá Corazón”.
El debate comenzó el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de la citada novela, mientras que el pasado 21 de agosto, la fiscalía pidió tres años y medio de prisión para la actriz.
Andrea del Boca enfrenta un juicio por supuesta defraudación al Estado a través de la producción de la novela "Mamá Corazón" y la acusación señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, recibió 36 millones de pesos a través de una contratación directa que el disuelto ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La causa tuvo un total de 11 imputados, entre ellos, Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y Carlos Rafael Ruta, ex rector de la UNSAM.
Javier Milei protagonizará un nuevo show musical para presentar su nuevo libro “La construcción del milagro” El próximo 6 de octubre el mandatario planea interpretar covers de canciones con mensajes p
El presidente Javier Milei prepara un nuevo show musical que protagonizará el próximo lunes 6 de octubre con motivo de la presentación de su nuevo libro "La construcción del milagro” en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 espectadores.
En un encuentro político realizado en la sede partidaria de Concordia, el referente del MID, Guillermo Marcone, encabezó una reunión que contó con la participación de la diputada nacional Nancy Ballejos, el exintendente de Concordia Alfredo Francolini, funcionarios provinciales y municipales, y militantes del partido
Un video de una aglomeración a favor de Javier Milei en Córdoba fue grabado en 2023, no 2025
El presidente argentino, Javier Milei, encabezó el 19 de septiembre de 2025 un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del 125º aniversario de la institución
Un jurado popular interviene en Paraná en una causa por presunto abuso sexual
Luego de la conformación del jurado popular, que recibió hoy las instrucciones preliminares, a partir de las 8.30, un nuevo juicio por jurados en Paraná.
Nuevo juicio por jurados en Concepción del Uruguay
Tras seleccionarse hoy a los miembros del jurado popular, que recibieron las instrucciones preliminares, comenzará mañana, a partir de las 9, un nuevo juicio por jurados en la ciudad de Concepción del Uruguay.
La Policia de Entre Rios Informa
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con el Colegio de Psicólogos para fortalecer la salud mental de su personal
El Jefe de Policía de la Provincia, junto al Director y la Subdirectora de la Dirección General de Personal, suscribió un convenio con el presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Lic. Nicolás Kletzky, y la vicepresidenta, Lic. Gabriela Benítez.
El proyecto “Dialogando: construimos acuerdos, resolvemos conflictos” fue distinguido como uno de los ganadores a nivel nacional en el Concurso de Innovación JUSLAB – BID Lab 2025
El certamen, organizado por JUSLAB con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo Lab, convocó a poderes judiciales de todo el país a presentar propuestas innovadoras destinadas a mejorar la gestión y el acceso a la justicia.
La Policía de Entre Ríos fortalece la capacitación en el uso de armas no letales
La Policía de Entre Ríos continúa consolidando la formación de su personal, con el objetivo de optimizar la preparación técnica y operativa en toda la provincia.
“Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.
Desde mañana 17 de agosto a las 19 hasta el 2 de octubre a las 23:59, estará vigente la 4ª cohorte sobre de la cápsula educativa “Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina. La actividad asincrónica, no arancelada y con certificación del Campus Virtual del Instituto “Dr, Juan Bautista Alberdi” está destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática.
Investigan más de 600 contratos entre ANDIS y Suizo Argentina: crece la mira sobre la familia Kovalivker
Analizan si hubo sobreprecios y licitaciones direccionadas, y reconstruyen la posible ruta de coimas.
LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.-
“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-
LA FABULACION LIBERTARIA: “EN 1900 ERAMOS PRIMERA POTENCIA MUNDIAL”.
Cuando un funcionario dice “…La última vez que argentina tuvo superávit fiscal, sin estar en default, fue hace más de 120 años…”, estamos ante una ‘fabulación libertaria’.
