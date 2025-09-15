Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera

Te puede interesar

HERNANDEZ - ALLANAMIENTOS Y REQUISAS DOMICILIARIAS CON EL SECUESTRO DE TUMBERAS, CARTUCHERIA Y PLANTAS DE MARIHUANA Policia de Entre Rios Policiales 12/09/2025 En la tarde de este Viernes, personal de Jefatura Departamental Nogoyá, con la participación de las Comisarías Hernández, Aranguren, Betbeder, y colaboración de la Guardia Especial, Div. Drogas Peligrosas, y Div. Investigaciones e Inteligencia Criminal; procedieron a dar cumplimiento a Dos (02)

CASOS DE CORRUPCIÓN: LA DIPUTADA CAROLA LANER IMPULSA UN PROYECTO PARA LIMITAR LOS JUICIOS ABREVIADOS Dip Carola Laner Policiales 10/09/2025 La legisladora provincial de Concordia (JxER) promueve un proyecto de Ley para evitar que los delitos contra la Administración Pública, que sean cometidos por funcionarios, se diriman en la Justicia a través de Juicios Abreviados.

Tras veredicto de un jurado; dictan 14 años de prisión efectiva a un hombre por abuso sexual SIC STJER Policiales 05/09/2025 El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y juez técnico Mauricio Derudi, impuso este viernes a O.A.I la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales -arts. 5, 12, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) del Código Penal de la Nación, 452 y subs. del Código Procesal Penal de Entre Ríos, 92 y concs. de la Ley Nº 10.746-, por encontrarlo autor responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por ser el autor progenitor de la víctima”.

Acusado de abuso sexual fue encontrado no culpable SIC-STJER Policiales 05/09/2025 Un jurado popular de Villaguay declaró no culpable a un hombre acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado.

16 años de la implementación de la Mediación Penal SIC-STJER Policiales 03/09/2025 El primero de septiembre de 2009, Entre Ríos decidió dar un paso significativo. Entre las numerosas modificaciones del Código Procesal Penal, estableciendo el funcionamiento del sistema acusatorio, se introdujo la Mediación Penal, ofreciendo a los justiciables una nueva perspectiva sobre los conflictos.