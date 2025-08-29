PREGONANDO PREGONANDO

Salud acompaña y trabaja para esclarecer la delicada situación ocurrida en el hospital Masvernat de Concordia

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, junto a las autoridades del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, actuó con celeridad y conforme a los protocolos establecidos ante el grave y doloroso hecho que tomó estado público, involucrando a una familia de San José de Feliciano.

Entre Rios29/08/2025pregonandopregonando

Apenas se tomó conocimiento de la situación, la cartera sanitaria provincial y la dirección del hospital se pusieron a disposición de la familia, al mismo tiempo que activaron todos los mecanismos administrativos y judiciales correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

En este marco, el director del hospital, Mauro Dodorico, realizó de inmediato la denuncia en Fiscalía, y actualmente se están recabando las responsabilidades institucionales y de agentes que pudieran estar involucrados.

Asimismo, equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Salud se encuentran a disposición de los familiares para brindar acompañamiento y contención, procurando siempre el resguardo de la información con el objetivo de no interferir en la investigación judicial. Todas las acciones impulsadas desde la cartera sanitaria están orientadas a dar respuestas claras, garantizar la transparencia del proceso y que las responsabilidades sean debidamente establecidas.

En este contexto, el viernes 29 de agosto, los directores generales de Hospitales y de Asuntos Jurídicos, Mauro González y Romina Sirota, viajaron a Concordia para acompañar al equipo directivo del hospital y observar la correcta aplicación de los protocolos y el desarrollo de las actuaciones correspondientes.

Cabe destacar que, además de la investigación judicial en curso, el Ministerio de Salud lleva adelante una investigación administrativa.

Finalmente, el Ministerio de Salud de Entre Ríos solicita a la comunidad el mayor respeto hacia la familia en este difícil momento y hacia todos los equipos que están trabajando con compromiso y sensibilidad para esclarecer esta dolorosa situación.

Últimos artículos
Te puede interesar
daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.

marcelo Lopez

El diputado Marcelo López presentó un proyecto para evitar privatización de la represa de Salto Grande

Prensa Dip M Lopez
Entre Rios24/08/2025

El diputado provincial Marcelo López presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el objetivo de subrayar la relevancia estratégica, económica, social, ambiental y cultural de la represa hidroeléctrica de Salto Grande y manifestar la oposición a cualquier posible intento de privatización del complejo hidroeléctrico.

Lo más visto
futbol finde

Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes27/08/2025

En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.

daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.