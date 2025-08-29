PREGONANDO PREGONANDO

Daer de la CGT y un encuentro en Paraná con Trabajadoras y Trabajadores

La construcción de una Entre Ríos más fuerte y una Argentina para todos, digna, con trabajo, sin odio y sin violencia, nos convoca a estar unidos, solidarios y protagonistas.

🤝 Encuentro de Sindicatos Entrerrianos con sus Trabajadoras y Trabajadores.
Jueves 4 de Septiembre, 17hs. en el Camping de ATSA Entre Ríos (Av. Don Bosco 2906)
Espacio de charla, propuestas, necesidades y objetivos colectivos de nuestro pueblo trabajador.

Con la presencia de:
✦ Beto Bahl – Candidato a Senador Nacional
✦ Héctor Daer – Secretario General CGT Nacional
✦ Guillermo Michel – Candidato a Diputado Nacional
👉 Junto a  gremios y trabajadores de toda la provincia.

💪🇦🇷 Fuerza Patria. Fuerza Trabajadores. Fuerza Entre Ríos.

