Daer de la CGT y un encuentro en Paraná con Trabajadoras y Trabajadores

🤝 Encuentro de Sindicatos Entrerrianos con sus Trabajadoras y Trabajadores.

Jueves 4 de Septiembre, 17hs. en el Camping de ATSA Entre Ríos (Av. Don Bosco 2906)

Espacio de charla, propuestas, necesidades y objetivos colectivos de nuestro pueblo trabajador.

Con la presencia de:

✦ Beto Bahl – Candidato a Senador Nacional

✦ Héctor Daer – Secretario General CGT Nacional

✦ Guillermo Michel – Candidato a Diputado Nacional

👉 Junto a gremios y trabajadores de toda la provincia.

💪🇦🇷 Fuerza Patria. Fuerza Trabajadores. Fuerza Entre Ríos.