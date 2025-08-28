PREGONANDO PREGONANDO

LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO SG 787

" REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VESTUARIOS Y COMEDOR DEL EDIFICIO DE TALLERES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE "

Entre Rios28/08/2025 CTM
CTM
CTM

La CTM de Salto Grande llama a Licitación Pública para contratar , bajo la modalidad llave en mano, la reforma y ampliación de vestuarios y comedor del edificio de talleres de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a saber: 

 Vestuario masculino (sector a reformar) 

 Vestuario femenino (obra nueva) 

 Comedor-Cocina (obra nueva) 

 Salas de compresor y de generación de agua caliente (obra nueva) 

Conforme con las estipulaciones del presente Pliego de Bases y Condiciones y Circulares que emite la CTM antes de la fecha de apertura de las Ofertas, a las que las Ofertas deberán ajustarse.

 
 PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES :

Disponible en el sitio web de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande , en el apartado proveedores, licitaciones en curso.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS :

Fecha y hora límite para la presentación de ofertas: martes 15 de octubre de 2025 a las 10:00 horas .

El acto de apertura de ofertas se realizará (1) UNA HORA DESPUÉS de la hora límite para la presentación de ofertas, en las oficinas del Área Materiales, sector Cadena de Abastecimiento del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.

Últimos artículos
Te puede interesar
daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.

marcelo Lopez

El diputado Marcelo López presentó un proyecto para evitar privatización de la represa de Salto Grande

Prensa Dip M Lopez
Entre Rios24/08/2025

El diputado provincial Marcelo López presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el objetivo de subrayar la relevancia estratégica, económica, social, ambiental y cultural de la represa hidroeléctrica de Salto Grande y manifestar la oposición a cualquier posible intento de privatización del complejo hidroeléctrico.

Lo más visto
futbol finde

Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

Edgardo Perafan
deportes27/08/2025

En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.

daniel cedro

Daniel Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra nacional de incógnito a Concordia”

FEF
Entre Rios27/08/2025

El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.