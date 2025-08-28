LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATO SG 787

La CTM de Salto Grande llama a Licitación Pública para contratar , bajo la modalidad llave en mano, la reforma y ampliación de vestuarios y comedor del edificio de talleres de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a saber:

 Vestuario masculino (sector a reformar)

 Vestuario femenino (obra nueva)

 Comedor-Cocina (obra nueva)

 Salas de compresor y de generación de agua caliente (obra nueva)

Conforme con las estipulaciones del presente Pliego de Bases y Condiciones y Circulares que emite la CTM antes de la fecha de apertura de las Ofertas, a las que las Ofertas deberán ajustarse.



PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES :

Disponible en el sitio web de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande , en el apartado proveedores, licitaciones en curso.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS :

Fecha y hora límite para la presentación de ofertas: martes 15 de octubre de 2025 a las 10:00 horas .

El acto de apertura de ofertas se realizará (1) UNA HORA DESPUÉS de la hora límite para la presentación de ofertas, en las oficinas del Área Materiales, sector Cadena de Abastecimiento del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.