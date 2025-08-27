ENTRE RIOS: LA CORRUPCION AVANZA EN LA GESTION FRIGERIO.
Veamos algunas definiciones sobre la corrupción política:
Entre Rios27/08/2025 José Couceiro
· el profesor de política, Stephen D. Morris, dijo que: “…es el uso ilegítimo del poder público para beneficiar un interés privado”.
· el economista del Banco Mundial, Daniel Kaufmann, amplió el concepto al destacar: “…la "corrupción legal", es la que se abusa del poder dentro de los límites de la ley”.
Al respecto, debemos señalar que quienes conducen la Dirección Provincial de Trabajo de Entre Ríos -en la Gestión Frigerio- cuando omiten deliberadamente sus obligaciones de cumplir y hacer cumplir las leyes laborales y los Convenios Colectivos de Trabajo (art.3º Ley 7325, y art.9º Ley de Contrato de Trabajo), propician formas y niveles de corrupción, donde las más comunes son: “el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el amparo a los fraudes laborales y la evasión fiscal (entre otras)”.Recordemos que Argentina dio rango constitucional, y jerarquía superior a las leyes (art. 75 -inc. 22- Constitución Nacional), cuando aprobó dos Convenciones Internacionales contra la corrupción:
· en 1997 por ley Nº24.759 aprobó la Convención Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, contra la Corrupción.
· en 2006 por ley Nº26.097 aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
En síntesis, podemos coincidir con el prefacio de dicha Convención, que dice: “…La corrupción es una plaga insidiosa, que
tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.
En conclusión, por los motivos señalados, en el ámbito de la Dirección Provincial de Trabajo de Entre Ríos -en la Gestión Frigerio- se puede hablar de formas y niveles de corrupción, donde las más comunes son “el uso ilegítimo de información privilegiada, el tráfico de influencias, el amparo a la evasión fiscal y los fraudes laborales (entre otras)”
- José Couceiro
