Los empleados municipales le gritaban a los dirigentes en la puerta de su gremio “No es momento de tibieza, sino de acompañar y defender a los compañeros trabajadores municipales”

Según aseguran serían más de 250 familias afectadas en su economía familiar con esta decisión del Ejecutivo Municipal de desafectar a los trabajadores que estaban contratados con y sin aportes.

También nuestro cronista, según fuentes extraoficiales, pudo informarse que el Sindicato de Maxi Torres no acata las medidas de fuerza, o sea el Paro Nacional, por no estar garantizado que no descuenten desde el municipio la jornada laboral al tratarse de que el paro comenzaría a las 12 del medio dia y por media hora desecharían la media.

Según manifestara el Concejal Pablo Bovino hay mucha incertidumbre en los empleados que continúan trabajando, siendo su condición de contratados con aporte y monotributistas, muchos otros ya fueron dados de baja al finalizar la fecha del contrato que mantenía su relación con el municipio local.

Fuente: ByN