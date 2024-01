Paro Nacional "no somos los violentos, violentos son aquellos que le quitan el salario a los trabajadores"

Los diferentes representantes expresaron sus opiniones al respecto durante la conferencia de prensa decía Silvia Delaloye “el Paro convocado por la CGT Nacional es a partir de las 12 horas, es Paro y Movilización, en Plaza Urquiza y de ahí la movilización a Plaza 25”

Los motivos Manifestarse contra el Gobierno Nacional el DNU y la Ley Ómnibus “esto es para que los Legisladores y el presidente entiendan que esto va en contra de los trabajadores y de la ciudadanía en general”

Este es un momento histórico, el pueblo ha decidido salir a la lucha ante estas medidas que ha tomado el gobierno más allá que reconocemos, somos muy democráticos y que el gobierno gano con un56 % pero esto no le da derecho a mortificarnos la vida a todo el mundo, sin consenso sin discutirlo y de la forma que están tratando estos temas, contra reloj, bajo presión, y hay muchas cosas que nos van a cambiar la vida si esto llega aprobarse. Hoy aquí esta la Multisectorial a pleno y creemos que va a ser un punto de partida para la unión de todas estas Organizaciones Sociales hermanas para poder de ahora en más salir a luchar y estar presente cada vez que las circunstancias así lo demanden”

Martin decía “esto afecta a todos los trabajadores en general de la Argentina, nos quieren quitar los derechos, constitucionales, los derechos de los trabajadores, por eso estamos en contra de estas medidas”

El representante de la CTA expreso “estamos en contra de estas medidas que quieren aplicar, as que nos vamos a sumar a este paro y movilización. Convocado por la CGT, de aprobarse estas medidas afectara los salarios de todos los trabajadores y por ende la vida, donde aún más va a ser difícil llevar los alimentos a nuestros hogares, la política tiene que mejorar la vida del pueblo no complicarla cada vez más”

Lusmila de los MTE “estamos todas las organizaciones de los trabajadores unidas, nosotros como Trabajadores de la Economía Popular es uno de los sectores más afectados por este proyecto de entrega, el rpoyecto de Milei comenzó con la mega devaluación a los pocos días de ganar y lo que está sucediendo con esto del DNU y La Ley Ómnibus, la concreción de un plan de negocios que implica la entrega del país”

Pedro Pérez de Ate afirmó “nosotros vamos a salir desde nuestra entidad, en calle A del Valle 254 para dirigirnos Plaza Urquiza, nosotros movilizamos en Concordia” Continuo, nosotros convocamos marchar al medio día, sabemos que se ha convocado a otro horario en defensa del gobierno nacional, creemos que son horarios bien diferentes, nosotros no buscamos la violencia es una marcha pacífica, venimos trabajando para este paro desde el mismo día en que salió el DNU, todos sabemos que es el día 24, para que salga bien y sin violencia porque nosotros no somos los violentos, violentos son aquellos que le quitan el salario a los trabajadores porque la violencia comienza por ahí. Esto es un mensaje a los Legisladores, no se puede permitir que un gobierno pase a ser una tiranía dándole vacaciones por dos años para que este señor presidente pueda gobernar sin pasar las Leyes por el Congreso”

También la representante de AGMER sostuvo “estamos convocando a los compañeros, a partir de las 11.30 en Plaza Urquiza, desde ahí marcharemos todos juntas a Plaza 25, donde leeremos un Documento en conjunto así poder mostrar la unidad en la lucha que es totalmente necesaria, no podemos permitir que se avasallen los derechos de la manera que se está pretendiendo”

Ramón Cabrera “esta movilización nos permite asegurar que debemos continuar con la vida porque en esta movilización que hacemos se nos va la vida sino ponemos el freno a las medidas que implementa el gobierno. Quiero reafirmar este llamado de Atención a todos los Legisladores de todos los colores políticos tienen que votar a favor del pueblo de los sectores más vulnerables, de los sectores más humildes, a nosotros nos sobrepasan los sectores, hoy estamos todos aquí representando a los trabajadores, a los jubilados, a los movimientos sociales, los independientes, los monotributistas, esta marcha va a ser histórica para la ciudad e Concordia y yo me alegro de ser parte de esto”

Martin del Sindicato de TV “todo esto del DNU atenta contra los contratos de trabajo, nos están obligando a luchar por nuestros derechos, lo que se está pretendiendo es que nosotros perdamos todos los derechos laborales logrados históricamente”

Walter Corrado de Luz y Fuerza “hoy estamos todos los trabajadores de la economía formal y no formal, creemos que es un ataque frontal directo contra los trabajadores, nuevamente con la ley del impuesto a las ganancias (el impuesto al trabajo) tenemos en claro que este gobierno, que es el gobierno de Macri, un gobierno de CEO, son los responsables de habernos metido en el FMI y de esta crisis. Todas estas medidas que está tomando el gobierno nacional es en desmedro de todos los trabajadores y contra el pueblo argentino porque no van solamente contra la economía formal, sino que van a favor de los empresarios”

Por ultimo Corrado expreso “somos muy respetuosos de las instituciones, hemos hablado con el intendente Azcue, con tránsito, con la Policía, con la Jefa de operaciones de la Policía con quien pudimos coordinar toda la marcha, en forma tranquila, no vamos a crear disturbios sino a manifestarnos defendiendo nuestros derechos”

