Después de una pequeña demora en la revisión médica, el jugador tuvo su primer entrenamiento y conoció a sus compañeros en el Predio de Ezeiza. El Xeneize ya le dio la bienvenida en las redes sociales y todos aguardan por las primeras declaraciones del volante, por el que desembolsaron una buena cifra de dinero.

Unión de Santa Fe fue el encargado de brindar más datos al respecto de esta gestión y en una de sus últimas publicaciones en sus redes sociales, enumeró cada aspecto de esta venta por el 80% del pase. En primer lugar, desde Brandsen 805 abonaron un total de 3.405.000 de dólares y este monto se suma al 25% que se le otorga de la ficha por Mauro Luna Diale -el Tatengue se quedará con el 75%-.



Se supo: cuánto gastó Boca en el pase de Kevin Zenón© Proporcionado por Planeta Boca Juniors

Las tratativas no finalizan allí ya que el cuadro de la Ribera incluyó otro aspecto que involucra a uno de los juveniles de la institución. Además de los ítems mencionados anteriormente, también cederá a préstamo a Simón Rivero al conjunto dirigido por Cristian González, entrenador que se expresó en varias ocasiones acerca de la partida de una de sus figuras. Dicho préstamo será por un año, sin cargo y sin opción de compra.

Kevin Zenón y su mensaje para los hinchas de Unión

Previo a sumarse al plantel en Boca Predio, el futbolista de 22 años utilizó las redes sociales para despedirse del cuadro santafesino y dejarles un mensaje emotivo a todos los hinchas del “Tatengue”. “Hoy me toca despedirme del club que me formó y me crió, el club que me dio todo, donde fui muy feliz. Siempre dije que me quería ir por la puerta grande , dejando todo y no reprochándome nada, siendo feliz y disfrutando, y gracias a Dios pude lograrlo“, comenzó el flamante refuerzo del conjunto azul y oro.

“Agradecido siempre por todo lo que me dieron, es difícil despedirse después de 6 años en este club donde pasé infinidades de momentos, buenos y malos, pero sobre todo de aprendizaje. Simplemente decirles gracias por todo, y que desde este lado van a tener un hincha más siguiendo y apoyándolos siempre, nos veremos a la vuelta tate querido“, finalizó Zenón quien ya espera por su primera presentación con la camiseta de Boca.

¿Cuántos goles anotó Kevin Zenón en su carrera?

A comienzos de 2021, el volante dio sus primeros pasos como profesional y antes de su llegada a Boca, hizo toda su carrera en Unión de Santa Fe. Allí disputó 113 partidos entre torneos locales e internacionales y marcó 6 goles. El último de ellos fue uno de los más relevantes para lograr la permanencia de Unión en la máxima categoría.

¿Cuántos jugadores arribaron a Boca en el mercado de pases?

Por el momento, la dirigencia llegó a un acuerdo por Cristian Lema y Kevin Zenón. A pocos días para el cierre del libro de pases, el Xeneize busca por lo menos a un futbolista con características ofensivas. Puntualizando en este último dato, Javier Pastore y Carlos Palacios son dos de los nombres que salieron a la luz y que fueron ofrecidos a Boca.