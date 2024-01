El Movimiento Peronista Auténtico de Concordia convoca al paro de la CGT este 24

Ayer, hoy y siempre, en democracia o dictadura, ajuste es el término que usan los sectores dominantes para justificar el traspaso de riqueza desde los más pobres a los más ricos.

En el caso del maleante devenido ministro de economía, Luis Caputo, se trata de un recorte brutal y de una agresividad pocas veces vista contra el Pueblo.

El ajuste consta de una batería de 10 medidas que significan un verdadero saqueo al Pueblo trabajador y a la clase media argentina, con escaso y/o nulo impacto para los abultados bolsillos de la clase dominante, una minoría que ha salido airosa en un marco de crisis económica y restricción externa: aumento sideral de la inflación como consecuencia del desmesurado salto del dólar oficial, que estaremos viendo en las próximas semanas, particularmente en los alimentos; un salto altísimo en las tarifas de transporte público; un enorme parate de la obra pública que recaerá sobre las espaldas de los trabajadores directos e indirectos, que traerá a su vez recortes salariales y despidos; un aumento en las tarifas de energía en los hogares, empobreciendo todavía más los salarios que han caído en picada por 8 años consecutivos; reducción de ATN, lo que traerá aparejada mayor pobreza para nuestros compatriotas.

Peor aún, los jubilados, pensionados y desempleados son los más golpeados, pero la clase medía y las PyMES ven su supervivencia seriamente amenazada. Si se tratara realmente de equilibrar cuentas públicas, ¿por qué no empezar por la evasión de los grupos económicos o las altísimas exenciones tributarias de sectores acomodados, como que los jueces no paguen Ganancias, que los bienes rurales -incluso los que están en el exterior- no paguen Bienes Personales, que subsidiemos a grandes grupos económicos como Mercado Libre o Globant, que los directores de las compañías estén exentos de Impuesto a las Ganancias mientras buscan que los trabajadores sigamos pagando y que por compra-venta de acciones para la timba se pague menos Ganancias que un asalariado? Estos son sólo algunos ejemplos, pero representan un porcentaje tan alto que permitiría evitar el ajuste gravoso sobre los que menos tienen y prometieron proteger.

Lo que se ha iniciado en este tiempo, es una guerra frontal contra el Pueblo argentino y su derecho a tener una existencia digna. Se trata ni más ni menos que de un plan de hambre sin rumbo claro para las mayorías con el fin de entregar nuestros recursos naturales, las empresas y activos públicos al capital financiero y supeditar nuestra acción soberana a las definiciones geopolíticas de Estados Unidos e Israel.

Además de la catástrofe social en ciernes está en juego la capacidad instalada del campo popular para organizarse y resistir. No es sólo un motivo económico o peor, “técnico” e “inevitable” el que guía este ajuste brutal, sino un inocultable objetivo político estratégico con sólidos fundamentos ideológicos (y hasta mesiánico-religiosos, a juzgar por los dichos y gestos del nuevo presidente) en el que quieren extinguir para siempre cualquier atisbo de organización y resistencia popular, quieren humillar nuestros símbolos, enterrar las conquistas y vaciar para siempre la conciencia de quienes viven en esta tierra respecto de que vale la pena quererla, vivir y luchar por ella.

Buscan que nos convirtamos de una vez por todas en una colonia exportadora de materia prima al servicio de intereses foráneos, con una ínfima minoría mega rica y una enorme mayoría de pobres e indigentes mientras saquean nuestros recursos naturales y humanos.

Esta batalla recién comienza, pero fuera de todo catastrofismo y con responsabilidad y sinceridad, lo que se juega es nada más y nada menos que la continuidad territorial, jurídica y espiritual de la Nación Argentina. El pueblo argentino cuenta con una abultada y riquísima historia de resistencia y lucha contra la opresión, pero también de construcción de grandes hazañas nacionales.

Por ello, desde el Movimiento Peronista Auténtico de Concordia, expresamos nuestro rechazo a las políticas de entrega, hambre y sometimiento del gobierno nacional, adhiriendo al Paro Nacional del día 24 de enero impulsado por la Confederación General del Trabajo y otras organizaciones sindicales y convocando a su militancia a las acciones colectivas y movilizaciones que habrá en cada ciudad de nuestro país.

Es hora de hacer memoria y poner manos a la obra.

Rubén Bonelli – Movimiento Peronista Auténtico de Concordia -