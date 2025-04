Haciendo un poco de memoria, (me quedan pocas neuronas por usar), repasando el pasado, valga la redundancia, me retrotraigo a cincuenta años atrás, claro a muchos eso no les importa, porque no vivieron aquellas épocas, a otros tampoco, aunque si las vivieron.

Pero en aquellos años de la terrible y nefasta dictadura asesina que vino, (gracias a los FABULOSOS INVERBES, transformados luego en las FARP; FAP; ERP; MONTONEROS etc etc), hicieron que los usurpadores del poder instalaran entre otras terribles cosas, el “NO TE METAS”, “ALGO HABRAN HECHO”.

Esos usurpadores del Estado Argentino destruyeron la dignidad de muchos argentinos, entre ellos a los buenos dirigentes gremiales y políticos, a las obras sociales y sus sindicatos, a los servicios que estos brindaban a sus afiliados, Colonias de vacaciones, hoteles, etc..

Pero, también instalaron que los dirigentes gremiales eran todos nefastos para la sociedad, vinieron otros gobiernos democráticos que quisieron quedarse con la Gloriosa CGT y no pudieron.

Pero todos, de alguna manera (los dictadores y los demócratas) dejaron instalado en la sociedad que todos los dirigentes gremiales son corruptos, (sin ninguna duda que lamentablemente los hay, muchos son los ejemplos) pero también con esto lograron parte del objetivo DESTRUIR LA IMAGEN DE LOS DIRIGENTES GREMIALES incluyendo a todos, por igual, a los buenos con los malos.

Y uno se pregunta ¿por qué destruir la imagen de los gremios en general con sus dirigentes incluidos?, es muy simple QUITARLE EL PODER DE CONVOCATORIA PARA REALIZAR LOS RECLAMOS JUSTOS DE SUS AFILIADOS Y DE LA CLASE PASIVA, eliminar los Convenios Colectivos, las Paritarias etc, así las patronales pueden hacer lo que quieren con los trabajadores.

La prueba contundente está hoy más que nunca a la vista de todos, NO HAY CREDIBILIDAD EN MUCHOS O CASI TODOS LOS DIRIGENTES GREMIALES. Nadie convoca, los gremios están vaciados de solidaridad, en muchos casos porque sus dirigentes están rodeados (en algunos casos) de guarda espaldas, custodios, amigos o como quieras llamarlos.

La sociedad ya no les cree, porque los diferentes gobiernos, con falsos dirigentes millonarios al finalizar sus gestiones, se encargaron de sumar desprestigios y a eso sumado el “no te metas”, se robaron todo, están ricos. PERO ESE SILENCIO A GRITOS (de los afiliados) son también parte responsable de lo que ocurre con sus dirigentes.

La prueba más contundente, es lo que ha pasado en las últimas horas, el 9/4/25 marcha en defensa de los jubilados (que cobran miserias por sus jubilaciones) este 10/04/25 paro nacional convocado por la CGT. Si miramos los números de los habitantes tenemos más de 42 millones que viven en Argentina, ¿Cuántos ACATARON EL PARO Y SE MOVILIZARON? En Concordia hay más de 170 mil ciudadanos (no sabemos cuántos jubilados) Habiendo tantos ciudadanos en Concordia ¿Por qué el grupo de apoyo no alcanzo a quinientas personas en la Plaza 25 de Mayo?

Los funcionarios mandan apretar a los trabajadores, para que no se adhieran a los paros, les descontaran los días no trabajados de paro, pero invocan el Derecho a Huelga establecido en la Constitución Nacional Argentina. ¿SIN DUDAS QUE A NADIE LE AGRADAN LOS PAROS, pero en democracia (o no) que otra forma pacífica tienen los que reclaman?

Además, los funcionarios, elegidos por el voto democrático y popular, tienen miedo de participar en reuniones barriales, se esconden detrás de serviles, inútiles e inoperantes, que, ni saben para que están en sus cargos, pero si saben cuánto cobran a fin de mes

Aguanten la Redes Sociales y los Perfiles Truchos, ¿es esa la consigna?