En el día, de este jueves, haremos un clásico infaltable en nuestra cocina: bondiola a la cerveza negra (sin ser racista plis)!

Esta receta es ideal para aquellos que quieren probar algo diferente y recién arrancan a cocinar. O también para cuando querés agasajar o agasarte, mmmmm… Nunca falla.

Sobre esta receta de bondiola a la cerveza negra (o la que tengas a mano)

La bondiola a la cerveza, o bondiola laqueada, como más les guste llamarla, tiene varias maneras de hacer. Se puede poner la bondiola entera y cortarla al momento de servir (si quieren hacerla así les conviene bridar la carne para que no pierda su forma); se pueden cortar bifecitos antes de cocinarlo o, como la haremos hoy: se puede cortar la carne en cubos.

Cada manera de cocinar la bondiola a la cerveza tiene una razón de ser, como todo en la vida por supuesto. Lo que más me gusta de la manera de hacerlo en cubitos, como lo vamos a hacer hoy, no sólo es que no hace falta que prenda el horno, tampoco que se hace mucho más rápido (aunque estas dos cosas suman un montón a la hora de pensar de qué manera hacer la receta)…

Lo que más me gusta de esta forma de hacer la bondiola a la cerveza es que de esta manera queda mucho más sabroso, la salsa que se forma con la cerveza y los jugos que va largando la carne durante la cocción, junto con el resto de los ingredientes, se unen mucho mejor a la carne y queda mucho más sabroso.

En cuanto al tema receta: les dejo un par de ideas para acompañarla y completar la experiencia bondiola de la mejor manera posible.

Con qué puedes acompañar la bondiola a la cerveza negra en el disco?

Lo que es cerdo a la cerveza es ya de por sí un platazo. A qué voy con esto? A que queda bien con cualquier cosa. Hay muchas recetas que están hechas para él cerdo y hacen que se resalte mucho más su sabor.

Ideas de acompañamiento:

Puré de batatas: podemos hacer el clásico puré de batatas/papas cocinándolas, pisándolas y condimentándolas. Y va a quedar riquísimo sin dudas, también podemos hacernos un poquito más los cheeff e ir un pasito más adelante. Si se animan pueden hacer un poco de caramelo no muy oscuro y agregarlo al puré de batatas.. La cantidad de caramelo ya depende de ustedes, vayan probando de a poquito. Depende mucho del dulzor de las batatas y del sabor que ustedes elijan. Pero prometanme que lo van a probar, se los pido encarecidamente.

Papines al romero: facilísimo, cortan los papines en diagonal y en un bol le agregan el romero, sal, pimienta y condimentos a gusto. Un chorrito generoso de aceite de oliva (a mi no me agarda mucho perooo) y lo mezclan bien. Es súper importante que lo hagan en un bol y no directo en la asadera así se incorpora mejor el sabor.

Puré de manzana: es el acompañamiento clásico. Pelar y cortar manzanas sin corazón y en cuartos y cocinar en una olla junto a un poquito de agua, azúcar y canela molida. Cocinar por 20 minutos más o menos. Retirar del fuego, realizar el puré y servir.

Ensalada fresca: si se animan a salir un poco de lo tradicional, esta opción es buenísima. Una ensalada con algún verde (pueden ser espinacas), gajos de naranja o algún otro cítrico, manzana verde cortada bien fina, nueces y una buena vinagreta. De lo que más les guste.

Genera un contraste hermoso con la bondiola a la cerveza y le da un toque fresco que le queda perfecto! Si se animan a probar alguna otro acompañamiento cuentenme en comentarios!

Ingredientes

1 kg de bondiola de cerdo

2 cebollas de verdeo

1 cebolla blanca mediana

1 lts de cerveza negra (si no conseguis blanca)

Jugo de 2 naranjas

2 cucharadas de miel

1 cda de azúcar negra

Sal

Pimienta negra

Una ramita de romero o apio

1 cda de mostaza (podes no ponerle)

Aceite (apenas para mojar el piso del disco)

El como hacer bondiola a la cerveza (negra es la mejor) paso a paso

Es súper fácil!

Cortar la bondiola enteras (o en cubos segun te agrade mas) y dorar en una sartén profunda. Una vez que esté dorado de todas las partes reservar aparte.

Siguiente paso, picar las verduras y cocinarlas en el disco en que se doró la bondiola, consevando el jugo. Una vez que estén cocidas agregarla ya dorada, la cerveza negra, el jugo de naranja, la miel y el azúcar negra. Condimentar a gusto.

Mezclar bien todo y llevar el fuego a mínimo hasta que se evapore todo el alcohol de la cerveza. Debe reducirse hasta que tome consistencia y tenga un color brillante. Más o menos entre 20 minutos y media hora.

Una vez que esté con la consistencia deseada acompañar con la guarnición elegida (pure de papa o batata, pure de manzana es el mas apropiado o papa en cubos) y espolvorear con ciboulette/perejil picado por arriba. A disfrutar esta bondiola a la cerveza que queda deliciosa!