Al preguntarle ByN a Retamar sobre la realidad de lo que sucede en nuestra provincia y lo que se observa en los diferente dirigentes políticos y sociales; sostuvo; “creo que al definir que no iba a haber “PASO”, se comienzan a preparar las alianzas, los frentes, que de alguna manera los partidos comienzan a tomar alguna posición, a movilizarse, los legisladores también.

Opinó sobre la realidad del Peronismo en Entre Ríos su gestión y derrota electoral “Yo por ahí tengo algunas cuestiones, el peronismo no va a realizar alguna autocritica. La verdad son los dirigentes los que tienen que realizar la autocritica que se les está pidiendo desde todos los sectores de la comunidad; son ellos quienes deberían haberlo hecho, no lo hicieron ni lo harán”.

En cuanto a los porque no se realizan desde el Peronismo/Kirchenrismo las autocríticas sobre los errores de sus recientes gestiones; expreso Retamar “porque nadie quiere asumir los errores cometidos, nadie quiere pagar el costo político de haber perdido las elecciones, por eso no hay autocritica. El pueblo decidió votar a otros por la situación que vivía, la gente se cansó del peronismo/kirchnerismo y de sus dirigentes por eso voto a Milei o sea voto por algo distinto”

Continuo Retamar “Yo creo que hay un conjunto de cosas, primero que hay un hartazgo de la sociedad y está planteado, lo vemos hoy con la forma desmovilizada en que esta la sociedad. Hoy realizar reuniones esta muy difícil la participación, nadie quiere participar, nadie quiere asumir; la gente dice me cansaron no quiero más, por otro lado, esta lo otro hay gente que ofreció otro panorama distinto y la gente opto por el cambio, ese cambio está gobernando en la provincia de Entre Ríos y la Nacion”

¿Porque hay aun en algunos sectores de la ciudadanía que defienden a ultranza al kirchnerismo sin hacerse cargo de los errores cometidos por este sector de la política mientras gobernaban? Errores cometidos como el deterioro y/o abandono visible como las rutas de la provincia, los hospitales, las escuelas, la educación etc. pero se enojan repitiendo “VOS LO VOTASTE A MILEI QUE SE HAGA CARGO” y etc. a lo que el dirigente respondió “yo no estoy de acuerdo con este planteo, para mí, estos extremos son los que generan el odio en la sociedad, y lo digo con dolor, porque el fanatismo tanto de un lado como del otro lo que hacen es bombardearse entre ellos, querer bombardear a la sociedad y querer contaminar a la sociedad en su conjunto, de las posturas a ultranza, de cada uno de los sectores, yo creo que hay que parar la pelota, no necesitamos generar el odio, hay que construir de otra manera y creo que hay una etapa terminada, estoy convencido de la etapa terminada. Nos guste o no nos guste; está terminada”.

En cuanto al análisis que se esta realizando ante esta nueva etapa el dirigente de FORJA comento “el Frente Para La Victoria, Unión por la Patria, etc, si en la provincia de Entre Ríos presenta candidatos, y si irritan a la sociedad, esta no los va acompañar, por otro lado, hay algunos aciertos de la política pública entrerriana, en que la sociedad de Entre Ríos lo ve con buenos ojos, hemos recibido algunas críticas hoy, el hecho de terminar con los “contratos basura”, (basado en los aportes personales de la provincia, que eran transitorios y después se llame a concurso para que queden esos puestos), lo vemos como un hecho saludables y de justicia social; en 20 años el peronismo no lo hiso. Por ejemplo, cambiar la fórmula de los recursos de Salto Grande, por una formula distinta que le permita tener más ingresos para realizar más obras públicas en la provincia, para todos los entrerrianos”

Continuo Retamar “el kirchenrismo le dio a los argentinos muchos derechos, (no se si les dio) de alguna manera luchar es conquistar los derechos y se conquistaron esos derechos, celebramos esos derechos, pero no por eso nos van a encasillar a todos con un sector político, eso no lo considero. Segundo, que, manejar la politica desde la sombra no estoy de acuerdo, como paso en la Republica Argentina, no estoy de acuerdo, para mí eso genera odio y hay que terminar con eso. Como, también, terminar con la posición a ultranza de derecho que plantea Milei”

¿Siendo un dirigente político/gremial como está viendo la realidad del gremialismo en la provincia? afirmo “Hay compañeros y compañeras que acompañan y otros que no, que piensan de otra manera, que piensan que la política tiene que ir más por el centro, ser más moderados, yo coincido con eso, en que hay que tener una posición más de “CENTRO MODEDRADA”; pero también hay que considerar un programa político, que hay que salir a consultar el pensamiento de la sociedad, que esta descreída, descreída de todo; de la derecha; del centro; de la izquierda; del peronismo; del kirchnerismo; de la ucr.”

Agrego “Me parece que también, tiene que nacer una nueva forma de hacer política, distinta del poder político de hoy. En la República Argentina hace 40 años que venimos dando vueltas, siempre con los mismos cuadros políticos y la verdad es que ya cumplieron un ciclo los compañeros, es hora que surjan nuevos dirigentes”

Por ultimo comento “estamos formando hoy aquí una mesa de trabajo desde el “Partido FORJA”, y en breve estaremos lanzando el Partido formalmente en la ciudad.

¿Por qué FORJA? porque representa una línea de pensamiento histórico que nació allá por el año ‘35, con Homero Manzi, con Arturo Jaureche, pensadores de aquella época que planteaban las ideas de Irigoyen de defender la Argentina, después con el transcurrir del tiempo FORJA de alguna manera termina acordando con el peronismo de Perón; luego desaparece, pero queda la línea histórica de defender lo nacional, lo popular, lo público y esas son las banderas que levantamos, por eso militamos en FORJA.”

Fuente: ByN Fotos Pregonando