Según comentaba IGNACIO CABRERA, máximo referente de la LLA en Concordia “La reunión se realizó coincidiendo con el día Nacional de la Bandera, a quien los integrantes le rindieron homenaje. Resulto muy amena, y se diría casi familiar, de amigos, donde compartieron diferentes opiniones y dialogaron sobre las actividades de los Equipos Técnicos.

Por tal motivo ByN pudo dialogar con el Pte. de LLA de Concordia, Ignacio Cabrera “el motivo de la reunión fue la de intercambiar ideas, estamos muy contentos porque vinieron autoridades provinciales y departamentales, estando presentes diferentes referentes departamentales, un lindo encuentro con buena cantidad de gente.

Los diferentes referentes expresaron los lineamentos, los objetivos y los desafíos que tiene LLA, tanto a nivel provincial como nacional. En cuanto a mi participación (en la reunión) fue también analizar los desafíos locales (de Concordia).

En cuanto al desarrollo del encuentro y la participación de los presentes, “cada uno tuvo la oportunidad de realizar las preguntas y expresarse libremente. Porque la idea era, más allá, de que las autoridades informen los lineamentos, que los participantes hicieran las preguntas y cometarios que más quisieran; produciéndose un debate e intercambio de propuestas”.

Respecto a quienes se están incorporando a LLA Cabrera afirmo “dentro de las autoridades somos todos nuevos, en política, hay afiliados gente joven, simpatizantes que concurren a nuestras reuniones, en general hay de todas las edades. Hay jóvenes de 15/16 años que se han sumado, hay un grupo de la Juventud Avanza Concordia, que andan entre los 16 y 25 años, también gente muy mayores, o sea de todas las edades, gente de 70/80 y muy menores, es bastante variado el tema edades”

Cabrera se refirió a las actividades que se irán desarrollando en el futuro “los dos puntos más importantes, es seguir sumando gente, como siempre decimos las puertas están bien abiertas para abrasar las ideas de la Libertad, de seguir formando los Equipos Técnicos, porque, nosotros además de las Legislativas del 2025, estamos prestando mucha atención, como objetivo, las elecciones del 2027; especialmente las municipales del 2027. Estamos muy seguros que vamos a competir, lo vamos poder hacer bien, por eso nos interesa mucho, a pesar que falta dos años y medio, ir generando una buena propuesta, una buena plataforma para el gobierno municipal, preparando los Equipos Técnicos”.

Con respecto a las próximas elecciones de este 2025 la postura que tomara LLA, el dirigente (Cabrera) sostuvo “fue una de las preguntas que se escucharon en la reunión (20/06/225) las respondió, Roque Fleitas, ‘POR AHORA LA LIBERTAD AVANZA EN ENTRERRIOS CONCURRIRIA SOLA’, no hay alianza no hay acuerdos con nadie”.

En cuanto a las repercusiones que tuvo esta reunión de la LLA en Concordia, el joven dirigente (Ignacio Cabrera) expreso “ante los comentarios de J. Milei fue de alegría total del equipo, nos llenos de congoja, al ver que el presidente de la Nación, en su espacio oficial, publico fotos y comentarios, sobre la reunión que habíamos realizado aquí en Concordia, sentimos el reconocimiento del trabajo que estamos haciendo, que el Presidente (Javier) Milei, con todas la tareas y trabajo que tiene, nos tiene en cuenta como la gente de LLA va creciendo, en la provincia y en los distintos departamentos, así que nos agradó mucho esos comentarios”

Continuo Cabrera “Como resultado de esta reunión, las autoridades partidarias nos expresaron que sigamos trabajando, sumando gente, porque nosotros no somos un espacio cerrado, somos un espacio para seguir creciendo, para abrazar a todos los que se sumen a las ideas de la Libertad”.

Sobre las relaciones con los demás partidos políticos, Ignacio, comento “mantenemos muy buenas relaciones con todos, somos muy respetuosos de los otros espacios políticos, a veces tenemos charlas e intercambios de ideas. Nosotros le habíamos dicho al intendente de Concordia (F Azcue) que, cualquier crítica que tengamos va a ir con una propuesta superadora, porque, nosotros lo que queremos es que a Concordia le vaya bien, estamos para colaborar y no para poner palos en la rueda.

Sobre próximas reuniones Cabrera dijo “Aproximadamente, tal vez dentro de dos semas, concurriremos a Colón (E.R), para que nuestros equipos técnicos tengan una reunión con el equipo de ahí, Seguridad Urbana, por así llamarlo, para intercambiar ideas porque más allá de buscar la gente idónea en Concordia está bien ir a los diferentes departamentos que también se están preparando para el 2027 y tener esos intercambios de ideas e ir aprendiendo entre todos.

Para finalizar comento que “También tenemos otras ideas, tienen que venir empresas que no las revienten con impuestos, que no tengan que atravesar toda una burocracia; obviamente que no haya pedidos de coimas o sea cuestiones limpias claras que la empresas vengan acá y den trabajo, aquí hay mucho trabajo en negro y precario, eso es algo muy importante para solucionar, para que haya más trabajo como corresponde. Los que deseen sumarse a LLA pueden encontrarnos en Quintana y Brown.

