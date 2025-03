Ing. Agr. Liliana Rosenstein, Editora de Valor Carne

"No me convence mucho el tema del DNU para el acuerdo con el FMI porque estás tratando de dar certezas al mundo y esas certezas tienen que ser lo más plenas posible. Sería mejor que se trate como corresponde, como una ley, y no como un DNU que debe ser rechazado", afirmó en una entrevista con Infobae en Vivo.

Con estas declaraciones, el mandatario porteño coincidió con la postura de su primo, el expresidente Mauricio Macri, quien ayer también criticó la medida al considerar que "demuestra la debilidad institucional en la que estamos y no ayuda a generar confianza".

"Es difícil responder a una estupidez": Adorni rechazó la idea de Kicillof de destinar una parte del préstamo del FMI a Bahía Blanca

Sin embargo, instó a una de las cámaras del Congreso o a tratar la cuestión con celeridad: "Lo bueno sería que el Senado lo trate de manera rápida. Uno de los pliegos estaba avanzado, como es el de (Ariel) Lijo. Acá no puede ser que los pliegos duerman eternamente. ¡Senadores, pónganse las pilas, traten el tema y digan de qué lado están: lo aprueban o no!", enfatizó.

Cruce con Patricia Bullrich

Jorge Macri también respondió con dureza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien días atrás deslizó irónicamente que "el jefe de Gobierno de la Ciudad es Mauricio Macri".

"Es una falta de respeto a los porteños que ella diga eso. Ella sacó 40 puntos, yo 50. Yo gané la Ciudad, ella no. Y hoy está trabajando en La Libertad Avanza", sostuvo.

La Aduana niega irregularidades pero inicia un sumario sobre el vuelo de la “valijera” Laura Arrieta

Además, cuestionó los cambios de partido político de Bullrich a lo largo de los años y marcó diferencias con su propia trayectoria: "Nunca me fui del espacio político del PRO; nunca me moví de ese lado para ver dónde hago carrera. No me gusta este tipo de política, ella es una hábil declarante", apuntó.

Críticas a la gestión de Rodríguez Larreta

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gobierno porteño marcó distancia con su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, de quien fue ministro hasta diciembre de 2024. En particular, señaló falencias en materia de orden urbano y seguridad.

"Cuando caminas la Ciudad, lo que plantean los vecinos es todo lo que falta. Fui ministro y el eje de limpieza y orden era un tema que trabajábamos todas las semanas, era un reclamo fuerte. Los piquetes eran un tema de todos los días que no se enfrentaba en esa gestión, y a los manteros no los levantábamos", afirmó.

Javier Milei llegó a Bahía Blanca para supervisar la asistencia tras la tragedia climática

Asimismo, se refirió a la grave situación económica y social que atraviesa el país y su impacto en la Ciudad de Buenos Aires. "Tenemos 50% de pobreza y esta Ciudad, por primera vez, superó el 30%. Son números descomunales. Hay 10.000 personas que ingresan del conurbano todos los días a revolver basura", alertó.

Como ejemplo de la crisis, sostuvo: "Hoy pasan cosas impensadas, como laburantes de una obra que salen y te revuelven un tacho".

Con estas declaraciones, Jorge Macri reforzó su postura crítica tanto hacia el Gobierno nacional como hacia la gestión anterior en la Ciudad, mientras busca consolidar su liderazgo dentro del PRO y diferenciarse de otras figuras del espacio.