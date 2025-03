Nos hackearon, no nos fuimos, ni nos iremos, no necesitamos armas sólo seguir diciendo realidades

NOS hackearon LAS DOS PAGINAS PERIODISTICAS,... www.infobyn.com y www.pregonando.com.ar (Tambien se podía acceder a esta escribiendo www.infobyn.com.ar) pero bueno, SON las reglas de los que no quieren tener oposición alguna, se molestan por quienes no pueden amedrentar, hacer callar la s realidades que pasan en nuestro país.

El pueblo no es torpe sabe quién es quién.

No se equivoquen los de turno NO NOS QUEBRARAN NI PONDRAN DE RODILLAS, tenemos principios y dignidad.

Si les molesta lo que en nuestra humilde actividad desarrollamos, cambien sus formas de proceder y no tiren de la cu erda que se esta por cortar.

SOMOS ARGENTINOS Y DEMOCRATAS, no vendemos nuestras almas, conciencias y dignidad por ningún oro sucio del mundo.

TAMPOCO vamos a permitir que se entregue el patrimonio que es de todos los argentinos.

NO LES TENEMOS MIEDO, no les tuvimos miedo a la cruel dictadura menos a ustedes que son vende Patria baratos y tristes bravucones.

No podrán hacernos callar, somos muchos los que no nos vendemos y los que tenemos en claro lo que queremos como país.

Sergio Esquivel

ByN

Infobyn.com

Pregonando.com.ar / Infobyn.com.ar