Como parte de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que exige al gobierno hacer públicos los documentos relacionados con casos de interés nacional, Bondi aseveró el miércoles que divulgaría “mucha información” relacionada con Epstein.

La última entrega de los archivos de Epstein incluía registros de vuelo, una agenda de contactos tachada y una lista de pruebas que formaban parte de la investigación sobre el financiero caído en desgracia.

Epstein, que se suicidó mientras estaba en prisión en 2019, pasó décadas dirigiendo un esquema que le permitió a él y a otras personas —incluidas figuras supuestamente de alto perfil— abusar sexualmente de niños.

Sin embargo, surgió un sentimiento de decepción entre las personas que creen desde hace tiempo que existe una conspiración de encubrimiento gubernamental vinculada al caso Epstein cuando la mayor parte de la información contenida en los documentos que Bondi hizo públicos, incluidos los nombres, ya había sido ampliamente difundida.

El hecho de que se le mencione en los documentos no indica que Epstein o cualquier otra persona hayan cometido algún delito. La lista de nombres incluye presuntas víctimas, acusadores y personas tangencialmente relacionadas con Epstein que fueron arrastradas a los procesos civiles o penales contra su coconspiradora Ghislaine Maxwell.



Por ejemplo, tanto el expresidente Bill Clinton como Trump han sido nombrados en relación con Epstein porque ambos viajaron en el jet privado de Epstein en un momento dado. Pero ninguno de los dos ha sido acusado formalmente de delito y niegan cualquier implicación en los delitos de Epstein.

A continuación se enumeran los nombres incluidos en los documentos publicados anteriormente.

Ghislaine Maxwell: exnovia de Epstein, declarada culpable en 2021 por tráfico sexual vinculado con el accionar de Epstein.

príncipe Andrés: duque de York, segundo hijo de la reina Isabel II de Gran Bretaña y hermano del rey Carlos III.

Bill Clinton: expresidente de los EE. UU.

Donald Trump: empresario y expresidente de los EE. UU.

Hillary Clinton: ex primera dama de Bill Clinton, candidata a la presidencia y secretaria de Estado de los EE. UU. durante el gobierno de Barack Obama.

David Copperfield: mago estadounidense.

John Connelly: detective de la policía de Nueva York y, más tarde, periodista que investigó a Epstein.

Alan Dershowitz: abogado y experto en medios de comunicación que representó a Epstein en 2006.

leonardo dicaprio: actor y productor de cine, famoso por sus papeles en Titanic e Inception.

Al Gore: exvicepresidente de los EE. UU. durante el gobierno de Bill Clinton.

Richard Branson: multimillonario británico y magnate de los negocios fundador de Virgin Group.

Stephen Hawking: físico y autor científico británico.

Ehud Barak: ex primer ministro israelí.

Michael Jackson: famoso músico conocido como el “rey del pop”.

Marvin Minksy: pionero en el campo de la inteligencia artificial.

Kevin Spacey: actor conocido por sus papeles en Se7en: los siete pecados capitales y House of Cards, que fue declarado inocente de agresión sexual en 2023.

George Lucas: director de cine estadounidense y creador de la saga Star Wars.

Jean Luc Brunel: director de una agencia de modelos francesa y presunto cómplice de Epstein que murió en un aparente suicidio mientras esperaba el juicio.

Cate Blanchett: actriz australiana protagonista de El Señor de los Anillos y Tár.

Naomi Campbell: modelo británica.

Heidi Klum: modelo alemana-estadounidense.

Sharon Churcher: periodista británica.

bruce willis: actor famoso por sus papeles en Duro de matar y Sexto sentido.

Bianca Jagger: activista y esposa de Mick Jagger, líder de los Rolling Stones.

Bill Richardson: exgobernador de Nuevo México.

Cameron Diaz: actriz protagonista de Shrek y Loco por Mary.

Glenn Dubin: gestor de fondos de cobertura estadounidense que, supuestamente, fue amigo de Epstein.

Eva Andersson-Dubin: ex miss Suecia y esposa de Glenn Dubin; salió con Epstein en una ocasión.

Noam Chomsky: lingüista, filósofo y activista político.

Tom Pritzker: magnate y filántropo estadounidense.

Chris Tucker: cómico y actor estadounidense conocido por su papel en las películas de Una pareja explosiva.

Sarah Ferguson: duquesa de York y exesposa del príncipe Andrés.

Robert F. Kennedy Jr.: político y conspiracionista estadounidense.

James Michael Austrich

Juan y María Alessi: matrimonio que trabajó en la casa de Epstein en Florida.

Janusz Banasiak: administrador de la casa de Epstein en Palm Beach.

Bella Klein o Klen (difiere según los documentos): excontadora de la oficina de Epstein en Nueva York.

Leslie o Lesley Groff (difiere según los documentos): exsecretaria de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de Epstein de 2008. Al parecer, no será acusada.

Victoria Bean

Rebecca Boylan

Dana Burns

Ron Eppinger: traficante sexual.

Daniel Estes

Annie Farmer: mujer que acusó a Epstein de agresión sexual.

Maria Farmer: hermana de Annie Farmer que también acusó a Epstein de agresión sexual.

Anouska De Georgiou: modelo que acusó a Epstein de violación.

Louis Freeh: exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

Frédéric Fekkai: estilista de personas famosas.

Alexander Fekkai: hijo del famoso estilista.

Jo Jo Fontanella: mayordomo de Epstein.

Doug Band: asistente de Bill Clinton durante mucho tiempo. Asegura haberle pedido a Clinton que cortara todo tipo de relación con Epstein.

Virginia Giuffre (antes conocida como Virginia Roberts): acusó al príncipe Andrés de agresión sexual.

Lynn Miller: madre de Virginia Giuffre.

Crystal Figueroa: hermana de Anthony Figueroa, que salió con Virginia Giuffre a principios de la década del 2000.

Anthony Figueroa: exnovio de Virginia Robert.

Eric Gany

Meg Garvin: representante de Virginia Giuffre.

Sheridan Gibson-Butte

Ross Gow: agente de prensa de Maxwell.

Fred Graff

Robert Giuffre

Philip Guderyon

Alexandra Hall

Joanna Harrison

Shannon Harrison

Victoria Hazel

Brittany Henderson

Brett Jaffe

Forest Jones

Sarah Kellen: exasistente de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008. No fue imputada.

Adriana Ross: exasistente de Epstein que figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008. No fue imputada.

Carol Kess

Dr. Steven Olson

Stephen Kaufmann

Wendy Leigh: autora.

Peter Listerman

Tom Lyons

Nadia Marcinkova: supuesta amiga de Epstein. Figuró como coconspiradora en la sentencia de conformidad de 2008, pero no fue imputada.

Bob Meister

Jamie Melanson

Donald Morrell

David Mullen

David Norr

Joe Pagano

May Paluga

Stanley Pottinger

Joe Recarey: expolicía de Palm Beach y detective encargado de investigar las denuncias de abuso sexual a menores en contra de Epstein.

Michael Reiter: responsable de la investigación de los abusos sexuales a menores cometidos por Epstein.

Rinaldo y Debra Rizzo: matrimonio que trabajaba para Glenn Dubin, presunto amigo de Epstein.

Sky Roberts

Kimblerley Roberts

Lynn Roberts

Haley Robson: mencionada como “reclutadora de adolescentes” de Epstein en documentos policiales.

Dave Rodgers: piloto del avión privado de Epstein.

Alfredo Rodríguez: mayordomo de la casa de Epstein en Florida.

Scott Rothinson

Forest Sawyer

Dough Schoetlle: investigador.

Johanna Sjoberg: mujer que afirma que Epstein abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad. También aseguró que el príncipe Andrés le tocó un seno.

Cecilia Stein

Marianne Strong

Mark Tafoya

Emmy Taylor: exasistente personal de Maxwell.

Brent Tindall

Kevin Thompson

Ed Tuttle

Les Wexner: fundador de L Brands y antiguo socio de Epstein.

Abigail Wexner: esposa de Les Wexner.

Cresenda Valdes

Emma Vaghan

Anthony Valladares

Christina Venero: masajista profesional.

Maritza Vazquez

Vicky Ward: periodista de investigación y escritora. Afirma que se le impidió cubrir los malos actos de Epstein mientras trabajaba en VanityFair.

Jarred Weisfield

Sharon White

Courtney Wild

Daniel Wilson

Mark Zeff: decorador neoyorquino.

Kelly Spamm: persona desconocida que voló en el avión privado de Epstein.

Alexandra Dixon: persona desconocida que aparece en el “pequeño libro negro” de Epstein.

Alfredo Rodríguez: exadministrador de la casa de Epstein, encarcelado en 2012 por ocultar e intentar vender la “lista negra” de Epstein.

Ricardo Legorreta: diseñador mexicano que figura como uno de los pasajeros del avión privado de Epstein.

Chris Donahue: médico que trató a Virginia Giuffre. Figura en una lista de todos los proveedores médicos previos de Giuffre que solicitó la defensa de Maxwell.

Wah Wah: médica que trató a Virginia Giuffre.

Judith Lighfoot: psicóloga que trató a Virginia Giuffre.

Karen Kutikoff: médica que trató a Virginia Giuffre.

Carol Hayek: psiquiatra que trató a Virginia Giuffre.

John Harris: médico que trató a Virginia Giuffre.

Darshanee Majaliyana: médica que trató a Virginia Giuffre.

John Harris: médico que trató a Virginia Giuffre.

Mona Devansean: médica que trató a Virginia Giuffre.

Scott Robert Geiger: médico que trató a Virginia Giuffre.

Michele Streeter: médica que trató a Virginia Giuffre.

Donna Oliver: psicóloga que trató a Virginia Giuffre.

Bondi manifestó en un comunicado que la primera fase tenía por objeto “arrojar luz sobre la extensa red de Epstein y comienza a proporcionar al público la rendición de cuentas que se esperaba desde hace tiempo”.

El gobierno federal había iniciado una causa contra Epstein después de que se produjera un intenso escrutinio público sobre el acuerdo ventajoso que concretó con la fiscalía del estado de Florida en 2008, por el que solo cumplió 13 meses de prisión a pesar de estar acusado de abusar sexualmente de cientos de niñas y mujeres jóvenes.

Se emprendió un caso similar contra Maxwell, su novia de toda la vida, que le ayudó a abusar de niñas durante décadas. Fue declarada culpable de tráfico sexual de menores y otros delitos en 2021 y condenada a 20 años de prisión.

Por otra parte, el Departamento de Justicia también hizo público un documento titulado “Massuse list” (lista de masajistas), que fue redactado en su totalidad para proteger la privacidad de las víctimas. También divulgaron la libreta de direcciones de Epstein, que ya era pública.



A pesar de la falta de información, la administración de Trump aprovechó el día para montar un espectáculo. Invitó a un grupo de influencers conservadores a la Casa Blanca para entregarles carpetas blancas que contenían la “Fase 1” de los expedientes de Epstein.

La fiscal general afirmó que pronto se publicaría más información y acusó a la oficina del FBI en Nueva York de retener documentos. Envió una carta al director del FBI, Kash Patel, para solicitar que le entregaran “los expedientes completos de Epstein” antes del viernes por la mañana.

Traducción de Michelle Padilla

