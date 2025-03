En ese sentido, el funcionario ejemplificó con las acciones realizadas en el reservorio de calles Moulins y Concejal Veiga, “que es un espacio público, en apariencia es como una plazoleta pero es un reservorio de agua de un conducto pluvial y que lo que hace es atenuar la inyección de agua de lluvia, a través de la red de cañerías”.



El arquitecto explicó que “si eso no funcionara, que nos ha pasado en lluvias anteriores, se rebalsa, el agua corre por la calle y afecta a todo un sector de ahí del entorno inmediato”.



RECUPERACIÓN



López insistió en que durante este primer año de gestión el foco estuvo en recuperar ese reservorio y ponerlo en funcionamiento con un trabajo muy grande de limpieza, de retiro de sedimento que se fue acumulando durante el transcurso de los años y que impedía su normal funcionamiento.



Además, el secretario de Desarrollo Urbano informó que actualmente se está trabajando en el mismo sentido en otros reservorios, como por ejemplo el de Ruta 4, casi Federación. “Ahí ya desde hace un tiempo estamos haciendo una limpieza y ampliándose la capacidad”.



Al mismo tiempo, la estrategia es recuperar diversas alcantarillas y desagües pluviales en toda la extensión de la ciudad, recordando lo hecho en el recorrido completo del entubamiento del arroyo Concordia “que también era un problema y se realizó una inversión muy importante. Son trabajos que por ahí no se ven pero que tienen un impacto cuando llueve y ya los sectores atravesados por este curso de agua, no se inundan”.



Entre los lugares intervenidos, citó el caso del camino a la Tortuga Alegre. “Ahí hay una alcantarilla que se fue deteriorando y en un momento casi que quedamos aislados, por lo que se hizo todo un trabajo de renovación y hoy está terminado”.



BALANCE Y COLABORACIÓN



Observando en terreno lo antes detallado, López afirmó que el balance es positivo porque “tuvimos importantes precipitaciones y no tuvimos los problemas que sí teníamos en otros momentos”.



Por último pidió colaboración de la comunidad para mantener limpios los espacios y reservorios. “No se les pide a los vecinos que bajen a limpiar pero sí que no tiren basura porque además de contaminar, terminan tapando los desagües pluviales. Para que esto funcione es imprescindible que entre todos colaboremos” subrayó López.