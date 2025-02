Desde que se inició como entrenador, Marcelo Bielsa no pasó desapercibido y siempre tuvo quienes lo quisieron, pero también sus detractores. Ya sea por su personalidad, por su trato hacia la prensa, por el vínculo con los jugadores, por los buenos o malos resultados, pero Bielsa nunca fue indiferente. Es cierto que las críticas, algunas despiadadas, se incrementaron a partir de las declaraciones de Luis Suárez, quien se manifestó en contra de su manera de conducir al grupo de la Selección de Uruguay.

Que un referente como Luis Suárez salga abiertamente a criticarlo hizo que muchos otros también lo hagan, aunque también se levantaron voces a favor del Loco de aquellos que están de acuerdo con su manera de ser tanto como en lo personal como también en lo que respecta a sus actitudes como entrenador. Bielsa siempre fue una persona particular en el trato y si bien eso se supo en el mundo del fútbol, no todos están dispuestos a soportarlo. Ma

En esta oportunidad, quien alzó la voz para cuestionar algunas actitudes de rcelo Bielsa fue Fabián Coito, entrenador de la Selección de Uruguay Sub 20, que viene de hacer un discreto Sudamericano Sub 20 en Venezuela. Coito dialogó con Sport 8.90 AM y dijo: “Nunca compartí. Solo me cruce una vez post L’Alcudía, me saludó por la obtención del torneo en 2024 y después nunca más. Lo mismo con sus colaboradores”.



Fabián Coito en el último Sudamericano. (Foto: @Uruguay).

Además, agregó: “Bielsa es un entrenador de mucha trayectoria para darnos el lujo de no aprovecharlo. Como técnico una de las cosas que me ilusionaban era poder contactarme con él, nutrirme y tener un intercambio, pero el diálogo fue casi nulo”.

¿Cómo fue la participación de Uruguay en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela?

La Selección de Uruguay Sub 20 inició el Sudamericano arrasando: superó 2 a 1 a Chile, 6 a 0 a Paraguay y 2 a 0 a Perú, pero en la última jornada -ya clasificado al hexagonal final- perdió 1 a 0 ante Venezuela, igualmente eso no le impidió pasar como primero de su grupo. Ya en el hexagonal final, los de Coito no pudieron mostrar su mejor versión y sufrieron caídas ante Brasil por 1 a 0, frente a Argentina por 4 a 3. Luego empataron ante Chile por 1 a 1, para cerrar su participación en el certamen con derrotar frente a Paraguay y Colombia. De esta manera, los charrúas no lograron clasificar al Mundial Sub 20 de 2025.