Al igual que sucedió con Rodrigo Villagra, el Grupo Foster Gillett frenó la transferencia de Valentín Gómez cuando el defensor ya estaba en Italia para sumarse al Udinese. Hace varias semanas, el empresario estadounidense se comprometió a pagar los 9 millones de dólares que el Fortín pretendía por su salida pero eso nunca ocurrió y la transferencia se cayó al no haber ningún papel firmado ni garantías de cobrar el dinero.

Gómez deberá regresar al equipo de Liniers pero ya le dejó en claro a todas las partes que no desea volver a jugar en Vélez. En ese marco, Fabián Berlanga, presidente del club, rompió el silencio, habló con ESPN y abrió la puerta a una salida en el fútbol local: “¿Vender a Valentín Gómez a otro equipo de Argentina? No habría problema, habría que ver los términos y si el jugador quiere o no ir”.

A diferencia de la postura que sostenían hace dos meses, cuando aseguraban que no negociaban con clubes argentinos, desde la dirigencia de Vélez ahora admiten que, “si el deseo del jugador es ese”, no tendrían inconvenientes en llegar a un acuerdo, sabiendo que es mejor venderlo a un precio menor que tenerlo colgado hasta junio.

De todas formas, mientras algunos hinchas de River pidieron en redes sociales que los dirigentes vayan por Gómez, Berlanga dejó en claro que solo lo dejarán salir “por el dinero que pedimos”. Es decir, Vélez pretende entre 8 y 10 millones de dólares por su pase.

Valentín Gómez vuelve a estar a disposición.

¿Qué será del futuro de Valentín Gómez?

Mientras se aguardan definiciones sobre su futuro, el defensor fue citado para reincorporarse a los entrenamientos de Vélez el próximo 3 de marzo. A diez días del cierre del mercado de pases para el Millonario, que aún cuenta con un cupo para reforzarse hasta el 12 de marzo, la situación de Gómez podría resultar una tentación para Gallardo.

Por otro lado, es importante remarcar que es la tercera transferencia que se le trunca a Valentín Gómez en el último año. Estuvo cerca de llegar a River, a través del City Group, pero no pasó la revisión médica a mediados de 2024. Luego tenía todo listo para ir a Cruzeiro de Brasil pero Vélez cambió las condiciones y el acuerdo se cayó y ahora la novela de Foster Gillett y Udinese que tampoco llegó a buen puerto.