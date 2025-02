¿Un guiño a River? La publicación de Lucas Esquivel a la espera de resolver su futuro

La novela de Lucas Esquivel ha sido, sin duda alguna, una de las más movidas del mercado de pases. A lo largo de las negociaciones hubo muchos idas y vueltas, los cuales agotaron a la dirigencia de River y desgastaron las conversaciones. Es por eso que, a día de hoy, el lateral sigue sin tener su futuro definido.

Desde el primer momento, el futbolista mantuvo firme su postura de llegar al Millonario, e hizo todo lo posible para forzar su salida de Athlético Paranaense. De hecho, dejó de ser tenido en cuenta con el club brasileño. Sin embargo, a pesar de estas cuestiones y las múltiples ofertas que salieron desde Núñez, las negativas persistieron.

Tal es así que desde hace varios días, River le puso un freno a las negociaciones, ya que desde Brasil no daban el brazo a torcer. No obstante, el futuro del defensor nunca terminó de resolverse, lo cual dejó abierta una pequeña ventana a favor del Millonario. Es por eso que las negociaciones no están totalmente terminadas.

El ¿guiño? de Esquivel a River

En ese sentido, mientras espera definir su futuro, Lucas Esquivel publicó una foto en Instagram entrenando en Buenos Aires. Inmediatamente, el posteo fue vinculado con River por la ubicación que compartió el lateral. Al no ser tenido en cuenta en Athlético Paranaense, el jugador todavía espera resolver su situación.

Mientras tanto, desde Núñez, cansados de las constantes negativas, se retiraron momentáneamente. En principio, desde Brasil tienen la postura de no vender a Esquivel a River. Mientras tanto, el propio Lucas está buscando la forma de marcharse del conjunto brasileño, ya que

¿Cuánto ofreció River por Lucas Esquivel?

En todo momento, Paranaense dejó en claro que pretendía 5 millones de dólares por el 80% del defensor. Tras las primeras negativas de ofrecer dicha cantidad, River aceptó las condiciones con una propuesta que parecía ser resolutiva. Sin embargo, desde Brasil cambiaron de parecer y dijeron que no.

¿Hasta cuando está abierto el mercado para River?

Debido a las ventas de Pablo Solari y Agustín Sant’Anna, River tiene dos cupos para incorporar hasta el 12 de marzo. De esta forma, en Núñez saben que tienen poco de un mes para, en caso de así quererlo, volver a la carga en busca de Esquivel o cualquier otra alternativa que surja en el camino.

no quiere seguir allí.