LA MUNICIPALIDAD REALIZA TAREAS DE DESMALEZAMIENTO Y ARREGLO DE LUMINARIAS EN LA AUTOVÍA 14

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, lleva adelante trabajos de desmalezamiento y arreglo de luminarias en la Autovía 14 con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes transitan por ella, como así también, reducir las posibilidades de incendios.



Las tareas se realizan desde el sector conocido como la “Y griega” hacia el norte, previa solicitud de autorización ya que son acciones que no están bajo la órbita del Municipio.



El Secretario de Desarrollo Urbano Alejandro López informó que los trabajos comenzaron hace unos días atrás, no solamente en la traza de la Autovía que está dentro de la jurisdicción de la Municipalidad sino también en los accesos a la ciudad.



En ese sentido aclaró que como Municipio “pedimos autorización para intervenir porque vimos la necesidad de desmalezar así como también de limpiar esos sectores como una manera de prevenir accidentes” señaló López en declaraciones a Radio Ciudadana.



LUMINARIAS



Además de esas tareas, se hicieron trabajos de mantenimiento y arreglo de luminarias por medio de la Dirección de Electrotecnia.



“Pusimos en funcionamiento la luminaria, cambiamos focos e hicimos un mantenimiento que no se estaba haciendo. Son medidas que hacen a la seguridad de los concordienses y de la gente que pasa por la zona o viene de visita” afirmó López.