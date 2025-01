"No puedo entender la doble traición": Ingrid Grudke se sinceró sobre la infidelidad de su ex pareja con su sobrina política

En una íntima entrevista con Karina Mazzoco, Ingrid Grudke habló sobre el difícil momento que atraviesa por su separación del empresario Martín Colantonio, tras descubrir que le fue infiel con su sobrina política, una mujer llamada Andrea.

“Hace unos días me llamó Martín porque nos quedan cosas por arreglar, porque tenemos que solucionar cosas económicas y para ver si podemos ir a un profesional”, contestó Ingrid luego de que Mazzoco le preguntará si mantuvo contacto con alguno de los involucrados.

La conductora de A la tarde le consultó a Grudke si su ex pareja le pide una segunda oportunidad: “Desde septiembre que nos separamos siempre me pidió eso, ir a un profesional juntos para que él pueda explicarme lo que a él le pasa adelante de un profesional porque yo no lo entiendo. Lo que no puedo entender es la doble traición, que sea dentro del núcleo familiar, dos personas que amé”, confesó la reconocida modelo.

Y continuó: “Yo confié mucho, creí. Puedo entender que se enamoren, yo necesitaba sinceridad. Les pregunté, siempre me lo negaron y descubrir que era cierto, fue lo que más me dolió. Enamorarse es algo que puede pasar y yo estaba dispuesta a entenderlo. Pero ellos me lo negaban y yo necesitaba tener pruebas. Yo veo esa foto (de ellos juntos) y para mí se enamoraron, los veo felices, pero me hubiese gustado que me lo dijeran”.

La modelo contó cómo encaró al empresario, que hasta el último momento, le negó cualquier tipo de romance con su sobrina política: "Yo le dije 'yo ya sé todo'. Él me preguntó: '¿Todo qué?'. Fui contundente. Vi una imagen de vos y Andrea en el ascensor de casa en Buenos Aires. 'Yo sé que estás saliendo con Andrea', le dije. Él me lo niega, pero me admitió lo de Florencia, la profesora del gimnasio que abrimos, y me llevó para ese lado. Entonces le dije ‘si esto no es cierto, quiero que me abras la última conversación con Andrea’. Y me respondió ‘si me pedís eso, andate’”.