El tema central fue al análisis del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Reforma Política impulsado por el gobierno provincial. La reunión estuvo presidida por el presidente del Consejo Provincial del PJ, José Cáceres y la vicepresidenta 1ra del Congreso Provincial del PJ, Rosario Romero.

Además de las intervenciones de las autoridades partidarias, la presidenta del Bloque de Diputados del PJ, Laura Stratta, brindó una detallada exposición sobre el tratamiento que ha tenido en las comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa que ingresó a Diputados a fines de agosto. También hizo uso de la palabra el presidente del Bloque de Senadores del PJ, Martín Oliva, y otros senadores y diputados.

Fue una deliberación intensa, de más de dos horas, en la que también se expresaron legisladores, intendentes y dirigentes de distintos departamentos. En el encuentro se expresaron distintos matices respecto a si es necesaria la reforma, qué tipo de reforma, la oportunidad de la misma en el marco de un debate plural acorde a las representaciones reunidas para tratar el tema.

No comparten tiempos y formas del trámite parlamentario

La comisión especial del PJ entrerriano expresó que “existen claras diferencias con el proyecto del oficialismo”. Se remarcó que “los tiempos y las formas con las que se avanza en el trámite parlamentario en Diputados no permite construir acuerdos”.

Señalan que “La iniciativa que se debate no consiste solo en la modificación del instrumento de votación implementando la Boleta Única de Papel (BUP), como suele presentársela, basada en el afán de “modernizar” nuestro sistema electoral. La propuesta del oficialismo también involucra numerosas modificaciones que avanzan en la regulación de los partidos políticos, la forma y al financiamiento de la campaña, las faltas electorales, o las formas de la publicidad electoral. Igualmente se modifica la legislación vigente en aspectos vinculados a los municipios, a la legislación sobre la paridad y la aplicación de nuevas tecnologías en el proceso electoral, entre otros varios aspectos”.

Y añaden: “La única forma de brindarle a los entrerrianos una ley garantice la participación, transparencia y previsibilidad en los procesos electorales es trabajar artículo por artículo, proponiendo formas de resolver las incompatibilidades y de adecuar aquellos aspectos que no atienden a la realidad de la provincia. Lógicamente ese proceso demanda tiempo y no puede realizarse en un trámite acelerado, que ni siquiera garantiza la posibilidad de escuchar a todos los sectores involucrados”.

Entienden que “el apresuramiento en el tratamiento que se le da al proyecto por el oficialismo impide enriquecer la ley porque no hace lugar a miradas que disienten en algunos aspectos”. También se afirmó: “el abordaje exprés de esta ley es incompatible con los tiempos de la sociedad, la que demanda la atención prioritaria de temas como el aumento de la pobreza, la pérdida de puestos de trabajo y el impacto negativo de las políticas económicas de Milei en el sector privado y la clase trabajadora. Claramente no es una prioridad para los entrerrianos y entrerrianas y no tiene por qué tomarse como una urgencia dado que recién se votaría en 2027”.

Argumentan que “una reforma política y electoral requiere del mayor consenso posible. Y eso no es posible si se pretende legislar sin escuchar la opinión del principal partido de oposición, que tiene mayoría en el Senado Provincial y gobierna muchas localidades de Entre Ríos”.

Del mismo modo se manifestó “la necesidad de unificar una posición común respecto a la reforma política hacia dentro del PJ, dado que existen diferentes miradas sobre el proyecto. Y desde este consenso del peronismo trasladar la opinión a nuestros diputados y senadores”.

Crean una delegación

Como moción se resolvió conformar una delegación compuesta por representantes del PJ, legisladores del Bloque de Diputados y Senadores provinciales del PJ e intendentes justicialistas para que implementen acciones para unificar posturas dentro del PJ y promover ámbitos acordes para construir consensos y abordar, con los tiempos y la seriedad que merece, un debate amplio y profundo del proyecto de la reforma política en la legislatura entrerriana.