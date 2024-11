BASTA DE BORDETISMO - UN PASO AL COSTADO POR LA SALUD DEL PERONISMO

El peronismo está en crisis. Esa es una realidad innegable. Precisa de gestos firmes, creíbles y sinceros

La mejor autocritica que puede hacer Bordet es no ser candidato a nada. Por un mínimo de decoro y de respeto a la ciudadanía Es de un caradurismo sin precedentes que alguien que es el principal responsable de haber conducido al justicialismo provincial a la derrota, por poner candidatos a dedo, ahora se presente como candidato a Senador Nacional. No es la renovación que el justicialismo necesita, y habla solo de la ambición ostensiblemente desmedida de alguien que le importa un bledo el conjunto, hace de la política solo un mezquino, cuando no miserable, fin individual.-

Ha sido todo, desde concejal, ministro, intendente (dos veces), gobernador (2 veces) y ahora diputado nacional, y por si no bastara ahora quiere ser senador nacional, ¿Cuál es el límite?

Este intento por perpetuarse en los cargos, obstaculiza cualquier trasvasamiento generacional. Como si el peronismo fuese una gran empresa propia, personal, se maneja siempre en cargos gerenciales, y cuando los ataques gorilas se profundizan, lejos de ponerse al frente él carga su equipo de pesca.-

En los ocho años que fue gobernador jamás piso la casa partidaria de su Ciudad. Nunca le importo la formación política, la ideología peronista. Rodeado de serviles utilizo al peronismo todo cuanto pudo. Adormeció a todos con su perfil de tibieza y “componedor”, rodeado siempre de alcahuetes, pretende ser intocable, y no lo es.-

Frente al atropello que esta haciendo Milei, no necesitamos legisladores acuerdistas, ni susceptibles de carpetazos.-

¿Para qué quiere ser senador nacional? Algunos sostienen que es por impunidad, hace ocho meses que hay una denuncia por enriquecimiento ilícito en curso

Si tiene un poco de dignidad que espere que la justicia se pronuncie. Que quede firme una resolución que desestima la denuncia y recién ahí, con la frente bien en alto y con el corazón caliente, puede ir a disputar una interna. Mientras tanto es un ex Goberndor enriquecido, que tiene que demostrar que no se apropió de los dineros que administró. No puede ampararse en sus fueros. Pida licencia Bordet, de un paso al costado. La salud de nuestro querido peronismo así lo exige de forma urgente. Cuanto antes mejor