ENTREGA DE NOTEBOOKS PARA CENTROS DE APOYO ESCOLAR: INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CONCORDIA

Estas herramientas permitirán a los centros implementar el innovador Programa Glifing, un método que, a través de juegos digitales interactivos, mejora la fluidez y comprensión lectora de los niños en poco tiempo. Además de los avances en lectura, el programa también potencia el desarrollo emocional de los niños, aspecto clave para su éxito académico.



Este proyecto es el resultado del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de Concordia, la Fundación Potenciar Argentina y la empresa MATIC Soluciones Educativas, en el marco del plan de alfabetización que busca transformar la educación en la región.



MATIC Soluciones Educativas, una empresa argentina reconocida por ofrecer soluciones tecnológicas a instituciones educativas, brinda el soporte necesario para implementar el Programa Glifing. Con su enfoque integral, MATIC aporta hardware, software, recursos educativos digitales y capacitación para asegurar una adopción eficiente y duradera de estas innovaciones en contextos educativos diversos.



El Presidente Municipal, Dr. Francisco Azcué, destacó la importancia de la incorporación de nuevas tecnologías en el proceso educativo: "Con la entrega de estas notebooks y la implementación del Programa Glifing, reafirmamos nuestro compromiso de brindar herramientas innovadoras que potencien la educación de los niños de Concordia. Creemos firmemente que el acceso a la tecnología no solo mejora las habilidades académicas, sino que también abre las puertas a nuevas oportunidades para su desarrollo emocional y social. Seguiremos trabajando para que cada niño en nuestra ciudad tenga las mismas posibilidades de aprender y crecer."



El Prof. Carlos Gatto, Subsecretario de Educación, expresó: "Estamos muy entusiasmados con la llegada del Programa Glifing a nuestros Centros de Apoyo Escolar. Esta herramienta no solo refuerza las habilidades lectoras, sino que también impulsa el bienestar emocional de los niños, contribuyendo a su desarrollo integral. A través de este programa, seguimos apostando a una educación inclusiva e innovadora, que responda a las necesidades de todos nuestros estudiantes."



El Programa Glifing no solo busca que aprender a leer sea más rápido y efectivo, sino también que los niños disfruten de la lectura como una actividad divertida, logrando un impacto positivo tanto en lo académico como en su confianza personal.



La entrega de las notebooks y la implementación de Glifing reafirman el compromiso de la Municipalidad de Concordia de fortalecer los espacios educativos con herramientas de vanguardia, asegurando que los niños de la ciudad tengan acceso a las mejores oportunidades de aprendizaje.