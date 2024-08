A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Fernández se mostró implacable, criticando la actitud y las declaraciones de Yáñez, particularmente en relación con la controvertida fiesta de cumpleaños que se realizó en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta.

El crítico análisis que hizo Cinthia Fernández sobre la entrevista de Fabiola Yáñez

La entrevista de Fabiola, en la que habló sobre diversos aspectos de su vida, incluyendo la violencia de género que sufrió, fue recibida con gran atención mediática. Sin embargo, Cinthia Fernández no mostró ninguna simpatía por la situación personal de la Primera Dama y cuestionó duramente su enfoque durante la entrevista.



“A mí me sorprende la hipocresía ante el dolor de muchas personas”, expresó Fernández, refiriéndose al tono en el que Yáñez abordó temas delicados. La panelista dejó claro que, en su opinión, Yáñez desaprovechó la oportunidad de enviar un mensaje más contundente sobre la violencia de género, optando en cambio por mostrar indignación solo cuando se refirió a la prensa.

Fernández también criticó la falta de profundidad en las respuestas de Yáñez, y consideró que la Primera Dama no asumió la responsabilidad que le corresponde en el escándalo de la fiesta en Olivos. “Nos estamos olvidando de que ella hizo una fiestita cuando todo el mundo se estaba fundiendo”, recordó la panelista, haciendo alusión al evento que violó las restricciones sanitarias en un momento crítico de la pandemia.

La polémica por la fiesta en Olivos y las críticas a la ex Primera Dama

El escándalo por la fiesta en Olivos sigue siendo un tema candente en la opinión pública, y la entrevista de Yáñez no hizo más que reavivar las críticas. La bailarina, lejos de mostrarse comprensiva, cuestionó la manera en que la Primera Dama intentó justificar lo sucedido. “Decime si no podría haber sido coacheada mejor. Porque fue coacheada. De última, mentí y pedí disculpas”, ironizó Fernández, sugiriendo que Yáñez ni siquiera fue capaz de inventar una excusa convincente.



La foto de la fiesta en la Quinta de Olivos. Foto: A24

Fernández también destacó la falta de un pedido de disculpas genuino por parte de Yáñez y su esposo, el expresidente Alberto Fernández. “Juntos son responsables, juntos son culpables”, sentenció la panelista, criticando la ausencia de una postura firme por parte de ambos en torno al evento en Olivos. “Ellos jamás pidieron disculpas”, añadió, subrayando la indignación que este hecho sigue generando en la sociedad.

Cinthia Fernández pidió que se le haga pericias psicológicas a los políticos

Más allá de la controversia por la fiesta, Cinthia aprovechó la ocasión para cuestionar la idoneidad de las personas que ocupan altos cargos en el país. “Me parece grave que no se les haga una pericia psicológica a las personas que tienen una investidura de esa envergadura”, afirmó, poniendo en duda la capacidad de quienes gobiernan y representan al pueblo. La panelista no solo criticó a Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, sino también a quienes, según ella, contribuyeron a minimizar la gravedad de sus acciones.

Finalmente, Cinthia Fernández dejó un contundente mensaje sobre la importancia de recordar los errores cometidos por aquellos en el poder y exigir consecuencias. “No perdamos la memoria. Y bueno, que paguen los que tienen que pagar”, concluyó, pidiendo justicia no solo por la fiesta en Olivos, sino también por todas las acciones que, a su juicio, merecen ser castigadas.